Contul de Netflix ar trebui să fie o chestie personală, precum contul de email. De aceea, ar fi bine știi dacă ți-l folosește cineva fără să știi.

Există trei tipuri de abonament la Netflix. Valoarea lui variază de la un teritoriu la altul, în funcție de țara în care ți-ai creat contul. În cazul meu, îl am în dolari. Plătesc 14 dolari pentru patru ecrane și conținut Ultra HD. Alternativa este două ecrane și HD la 11 dolari. Nerecomandabil ar fi să optezi pentru 8 dolari pe lună fără acces la flux video de înaltă definiție.

În momentul în care plătești un abonament pentru două ecrane sau patru, tentația să îți împarți contul cu cineva este foarte mare. În același timp, acel cineva s-ar putea să-ți dea contul mai departe, pentru că nu pleacă banii de la el și nu-l costă nimic. Nu este exclus să dai contul de Netflix prietenului sau prietenei, iar după ce te-ai despărțit, ți-ai dori să nu-l mai folosească.

În orice caz, înainte să-ți faci griji că-ți știe cineva parola, trebuie să verifici dacă altcineva în afară de tine se uită la filme cu același cont. În acest scop, folosind un laptop sau desktop și browserul preferat, accesează www.netflix.com. Autentifică-te cu numele de utilizator și parola ta, alege-ți profilul dacă au fost create mai multe și fă un click în dreapta sus pe poza ta de profil. Dintre opțiunile disponibile, alege cont.

În partea de jos, alege Viewing Activity sau Activitate de vizionare. Verifică dacă toate elemente din lista respectivă au fost vizionate de tine sau de un apropiat al tău pe care îl cunoști. Dacă depistezi unul sau două filme pe care ești convins că nu ai da click, revino la ecranul anterior. În partea de sus a ecranului apasă pe Change Password sau Schimbă Parola. Tastează parola veche și o nouă parolă sigură pe care doar tu o ții minte de două ori. În cazul în care ești sigur că altcineva ți-a folosit contul, bifează în noua fereastră ”Require all devices to sign in again with the new password” (Obligă toate dispozitivele să fie autentificate din nou cu noua parolă.). Apasă pe butonul albastru Save pentru a salva modificările aduse contului.