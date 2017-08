Majoritatea utilizatorilor de PC au auzit la un moment dat de IP-uri și DNS-uri, dar s-ar putea să nu știi cum schimbi serverele DNS în Windows și de ce ai face-o.

Conceptul de DNS împreună cu multe alte noțiuni de rețelistică sunt destul de abstracte pentru majoritatea posesorilor de computer. În funcție de timpul petrecut pe un PC, este posibil să fi auzit de VPN, Firewall, IP sau DNS, dar utilitatea lor nu este foarte clară. În ceea ce privește serverele DNS sau Domain Name System, acestea se referă la o serie de servere al căror scop este să transforme adrese web obișnuite precum www.playtech.ro în IP-uri.

În practică, toate computerele conectate la internet au câte un IP, inclusiv serverele web din spatele celor mai populare site-uri web. Pentru că acestea erau însă dificil de ținut minte și de promovat, s-a optat pentru utilizarea domeniilor web ca referință comună. Cu alte cuvinte, este mult mai ușor să ții minte www.google.com, decât patru grupuri de cifre aparent aleatorii. Un server DNS configurat pe computerul, tableta sau telefonul tău este responsabil de conversia numelui de domeniu în IP-ul care îți servește de fapt imaginile și textul de pe pagina web dorită.

Dacă DNS-uri nu sunt corecte, riști să nu ți se încarce anumite pagini web sau să nu-ți funcționeze diverse servicii online, gen Steam sau Skype. Cel mai important este să știi cum schimbi serverele DNS în Windows când acestea sunt corupte. Într-o astfel de situație, în cel mai rău caz ești susceptibil la atacuri de tip phishing, iar în cel mai bun caz, ajungi să vezi o grămadă de reclame pe site-uri pe care nu erau bannere nedorite înainte.

Ca să fii în siguranță online și să te asiguri că ți se încarcă paginile de internet într-un mod corect, ar fi bine să folosești serverele DNS de mai jos:

Google Public DNS: 8.8.8.8 și 8.8.4.4

8.8.8.8 și 8.8.4.4 OpenDNS: 208.67.222.222 și 208.67.220.220

Dacă te-ai decis să schimbi DNS-urile în Windows, primul gest pe care trebuie să-l faci este un click dreapta în colțul din dreapta jos de lângă ceas pe antena de la rețeaua wireless sau pe cele două monitoare. Din meniul contextual alege Open Network and Sharing Center. Imediat vei întâmpina o fereastreă precum cea din stânga sus din captura de ecran de mai sus. Apasă pe Ethernet sau Wireless în dreptul cuvântului Connections. În noua fereastră care apare pe ecran, apasă pe Properties în stânga jos.

Din lista de protocoale aferente conexiunii tale la rețea, fă dublu click pe Internet Protocol (TCP/IP V4). Ar trebui să întâmpini o fereastră în care majoritatea câmpurilor sunt inaccesibile. Bifează în jumătatea inferioară Use the following DNS Server Adresses. Imediat vei putea să tastezi serverele DNS de la Google sau cele de la OpenDNS de mai sus. Confirmă cu Ok în fereastra din prim plan și în toate celelalte ferestre din spate.