Când închizi capacul la laptop, acesta poate intra în standby, în hibernare sau se poate închide de top – shut down. Trebuie însă să-ți alegi.

Din totdeauna, sistemele portabile Apple au intrat în standby în momentul în care le-ai închis capacul și au pornit când l-ai ridicat. În privința laptopurilor cu Windows, această opțiune nu a fost niciodată implicită. Mai mult decât atât, riscai să-ți supraîncălzești PC-ul dacă îl puneai în ghiozdan după ce îi închideai capacul cu speranța că a intrat în standby. Cu fiecare versiune de Windows însă, setul de funcții aferente momentului când închizi capacul a devenit un pic mai bine pus la punct.

Funcția în sine s-ar putea să fi fost introdusă de la Windows Vista sau chiar și Windows XP. Important este însă că o găsești în același loc și poți profita de ea indiferent dacă folosești un notebook cu Windows 7, Windows 8 sau Windows 10. Nici măcar nu trebuie să fii administrator pe sistem pentru a defini acest parametru de operare și fiecare utilizator în parte își poate alege o variantă care îl încântă.

Pentru ați alege pe un PC cu Windows ce se întâmplă când închizi capacul, primul pas este să faci click dreapta pe icoana de baterie de la laptop din dreapta jos de lângă ceas și să alegi Power Options. Alternativ, poți face click pe start și poți tasta Power Options. În bătrânul Control Panel, funcția cu pricina o găsești la secțiunea Hardware and Sound. Odată ajuns aici, în bara de meniu mai discretă din partea stângă a ferestrei apasă pe Choose what closing the lid does (Alege ce face închiderea capacului). Imediat vei întâmpina o fereastră precum cea din captura de ecran de mai jos. În dreptul funcției When I close the lid s-ar putea să scrie Do nothing (Nu fă nimic). Alege Sleep, Hibernate sau Shut down în funcție de varianta care te încântă mai mult. Poți alege diferențiat, dacă vrei ca sistemul să intre în Sleep când este conectat la priză – a doua coloană și să se închidă de tot atunci când este pe baterie – prima coloană. Nu uita să apeși pe Save Changes pentru ca modificările făcute să intre în vigoare.