Cum faci capturi de ecran în format video pe Windows și MacOS

Există mai multe soluții la care poți apela dacă vrei să înveți cum faci capturi de ecran în format video. Cele incluse nativ pe Mac și Windows sunt însă cele mai prietenoase.

Există foarte multe motive pentru care ți-ai dori să faci capturi video din activitatea care se desfășoară pe ecranul sistemului tău. În acest mod, poți înregistra o sesiune spectaculoasă de gaming, poți face un tutorial pentru o aplicație sau poți înregistra un clip video de pe internet care rulează pe întregul ecran. Indiferent de scenariul care se pretează în cazul tău, important este că soluția la problemă nu este una foarte complicată și, mai mult decât atât, nu necesită instalarea unor aplicații suplimentare.

Cum faci capturi de ecran în format video pe Mac

Atât pe Mac, cât și pe Windows, de câteva versiuni încoace, este incorporat un sistem nativ de captură video. Voi detalia pe rând modul în care funcționează fiecare. Într-un astfel de scenariu, singurul lucru pe care trebuie să-l faci ca utilizator de Mac este să rulezi QuickTime și să închizi fereastra implicită care te invită să deschizi un fișier multimedia de pe sistem printr-un click pe Done. Din meniul aplicației, apasă pe File și alege New Screen Recording.

Imediat vei avea o bară discretă de înregistrare în colțul din stânga sus cu un buton mare de înregistrare. Opțional, poți dezactiva sunetul de pe înregistrare cu un click pe vârful de săgeată din dreapta butonului record, după cum se poate vedea în captura de ecran de mai sus. După începerea înregistrării, butonul de stop se va muta în bara de unelte de pe Mac din dreapta sus de lângă ceas. Apasă pe Stop pentru a opri înregistrarea și salvează rezultatul final cu File – Save as.

Cum faci capturi de ecran în format video pe Windows

În Windows 10, a fost inclus Game DVR, un set de unelte menit pentru imortalizarea sesiunilor de gaming. Nu te obligă însă nimeni să nu-l folosești cu o fereastră de Firefox sau Microsoft Word în prim plan. Dacă te-ai hotărât că vrei să înregistrezi ceva pe Windows, apasă pe Windows + G și bifează Yes, this is a game la întrebarea care îți adresată la pornirea Game Bar. Imediat vei avea o fereastră pe ecran cu un buton mare roșu de Record în mijloc. Apasă pentru a iniția captura, iar respectiva fereastră se va transforma instant într-o bară discretă de opțiuni precum cea de mai sus. Dacă vrei să înregistrezi câteva cuvinte spuse la microfon, apasă pe icoana de microfon din acea bară. Când ai terminat, apasă pe stop în aceeași fereastră. Clipul rezultat din acest proces se va salva automat în directorul Captures din Videos cu numele aplicației, data și ora înregistrării.