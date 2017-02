Cum blochezi pe cineva pe Facebook și ce se întâmplă după

Dacă te-ai săturat să vezi în News Feed postări ale unor persoane cu care nu ești de acord, trebuie să înveți cum blochezi pe cineva pe Facebook.

Facebook este o rețea de socializare cu aproape 2 miliarde de membri care intră aproape zilnic să vadă ce se mai întâmplă în lume sau ce ai mâncat de dimineață. Modul în care fiecare utilizator folosește Facebook variază teribil, dar un lucru este sigur. Este inevitabil să nu dai peste persoane cu care nu ești de acord, persoane care te stresează sau indivizi despre a căror viață nu vrei să știi nimic.

Este posibil să fie vorba de un prieten cu care te-ai certat sau de o persoană care nu înțelege să nu-ți mai ceară prietenia. Scenariile sunt multiple și pentru fiecare dintre ele există o soluție simplă. Este important să știi cum blochezi pe cineva pe Facebook pentru ca persoana sau persoanele respective să nu te mai streseze. Procesul este unul surprinzător de simplu și nu implică decât câțiva pași. Din momentul în care i-ai pus în aplicare, nu vei mai primi mesaje de la acea persoană, nu va mai vedea ce postezi și, în mod evident, nici nu veți mai fi prieteni. Merită reținut că blocarea unei persoane nu se reflectă într-o notificare pentru respectivul individ. Nu va afla că l-ai blocat decât în momentul în care îți intră pe profil.

Dacă vrei să știi cum blochezi pe cineva pe Facebook, primul pas este să intri pe pagina ta de Facebook. Dacă faci acest proces de pe PC, fă click pe lăcățelul din dreapta sus și alege How do I stop someone from bothering me? (Cum opresc pe cineva să mă mai deranjeze?) Dacă folosești aplicația de mobil, fă un tap pe cele trei liniuțe din dreapta jos, iar în capătul de jos al listei de opțiuni alege Scurtături de securitate sau Privacy Shortcuts. Următorul pas este un al doilea tap pe același How do I stop someone from bothering me?. În noul câmp care apare de completat tastează numele persoanei pe care vrei să o blochezi sau adresa de email. Confirmă procesul cu un click pe Block. Dacă există mai multe persoane cu numele introdus de tine, ți se va afișa o listă din care poți alege persoana care te deranjează. Pentru confirmare, folosește din nou Block

O soluție alternativă în cazul în care vrei să știi cum blochezi pe cineva pe Facebook este să intri pe pagina de profil a persoanei și, folosind butonul din trei puncte din dreptul pozei de copertă, să alegi Block.