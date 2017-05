Cum arată noua aeronavă NASA care a petrecut aproape doi ani în spațiu

După aproape doi ani petrecuți pe orbita Pământului, noua aeronavă NASA, ultrasecretul prototip X-37B, a revenit la sol. Aterizarea a avut loc în Florida, la Kennedy Space Center.

700 de zile a stat în spațiu X-37B, timp în care NASA a avut timp să studieze cum se comportă noul său aparat de zbor în condiții orbitale. Misiunea nu a implicat oameni la bordul aeronavei, iar dimensiunile lui X-37B sunt destul de mici, la prima vedere. Cel mai probabil, acesta este doar un prototip mai mic a ceea ce urmează să înlocuiască defunctele Space Shuttles, care au fost retrase în 2011.

Zborul X-37B a debutat în 2015, atunci când a fost lansat pe orbită cu ajutorul unei rachete Atlas V. De-a lungul celor aproape doi ani, NASA a păstrat liniștea în ceea ce privește prototipul său, nedeclarând foarte multe despre misiune. Odată cu aterizarea aeronavei, contul de Twitter al Forțelor Aeriene Americane a dat publicității câteva poze cu aeronava.

