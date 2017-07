Cum arată cea mai mare explozie de raze gamma surprinsă până acum

O explozie de raze gamma a fost surprinsă într-o imagine extrem de clară de către oamenii de știință.

Exploziile de raze gamma sunt cele mai puternice din Univers, acestea având loc la ”moartea” unor stele gigantice. Imaginea surprinsă acum oferă cea mai clară perspectivă a unei asemenea explozii, aceasta fiind atât de luminoasă încât ar fi putut fi văzută de pe Pământ cu ajutorul unui simplu binoclu.

O astfel de explozie, care durează de obicei câteva milisecunde, reușește să elibereze mai multă energie decât va elibera Soarele în cei 10 miliarde de ani de existență. Oamenii de știință au avut noroc să observe o strălucire puternică înainte de explozia propriu-zisă, care a fost descoperită în iunie 2016.

Carole Mundell, de la University of Bath, spune că ”a fost o întârziere de aproximativ 100 de secunde după prima licărire, astfel încât am avut timp să poziționăm telescoapele”. În plus, explozia a durat mult mai mult decât de obicei, ajungând la o durată de câteva minute.

Cu ajutorul unor telescoape robotice autonome, echipa a reușit să măsoare o proprietate specială a luminii, polarizarea. Datele obținute arată că în apropierea noilor găuri negre se formează câmpuri magnetice puternice, care trimit materie și energie în exterior, într-un fascicul condensat.

De asemenea, studiul sugerează și că radiația sincrotronică, ce apare când electronii sunt accelerați în spirală sau în curbă, stă la baza primei faze luminoase, observată și în cazul de față, înaintea exploziei propriu-zise.

”Rezultatele noastre sunt importante deoarece arată că există câmpuri magnetice puternice în jurul găurii negre, iar acestea reușesc să concentreze și să propulseze material și energie într-o anumită direcție, la distanțe imense față de gaura neagră în sine”, spune Mundell.