Cum afli codul de restricții la iPhone fără să-ți pierzi toate datele

Te ajută foarte mult activarea restricțiilor pe iDevice-uri în cazul unui copil, dar ar fi bine să știi cum afli codul de restricții la iPhone dacă cineva a făcut o glumă proastă.

Posibilitatea activării restricțiilor la iPhone a fost introdusă încă de la primele versiuni de iPhone OS. Acestea sunt utile într-o varietate foarte mare de scenarii. Te ajută să interzici copiilor să instaleze aplicații din AppStore, să cheltuie bani pe achiziții in-app, să facă poze, să inițieze apeluri Facetime, să șteargă aplicații și nu numai. Lista întreagă a opțiunilor disponibile se găsește în Configurări sau Settings, la General, în secțiunea Restricții. Ca să poți activa una dintre respectivele limitări, întâi trebuie să definești un cod de patru cifre.

Același cod îi vei folosi pentru dezactivarea restricțiilor pe viitor sau pentru activarea unora suplimentare. Ar fi ideal să nu-l uiți niciodată și, preventiv, ar fi bine să-ți definești un cod de restricții chiar dacă nu ai activată nicio restricție. Astfel, previi situația frustrantă în care un prieten sau un copil mic îți ia telefonul două minute și îți definește el un cod pe care, la prima vedere, nu-l vei afla niciodată.

Cum afli codul de restricții la iPhone

Dacă ai un cod de restricții la iPhone, prima soluție care ar trebui să-ți vină în minte pentru a scăpa de el implică resetarea aparatului la setările din fabrică. Poți să faci acest lucru din meniul dispozitivului sau prin restaurarea sistemului de operare prin iTunes. Din păcate, ambele soluții implică pierderea tuturor datelor stocate de-a lungul timpului pe respectivul gadget. Mai mult decât atât, dacă faci un backup la telefon, îl resetezi la setările din fabrică și după aceea restaurezi copia de siguranță creată inițial, codul de restricții este și el restaurat. Astfel, ai pierdut timpul degeaba, deoarece nu ai rezolvat problema codului, iar dacă au fost activate niște restricții, rămân în vigoare.

Din fericire, cu un pic de răbdare, poți învăța cum afli codul de restricții la iPhone. Astfel, nu îți pierzi datele de pe terminal, doar dezactivezi eventualele limitări și îți vezi de treabă. Merită reținut că, în mod autentic, soluția de mai jos te ajută să afli respectivul cod. Nu îl resetezi, nu îl anulezi și nici nu îl ocolești printr-un tertip complicat.

Primul pas este să faci o copie de siguranță la aparat, deoarece vei extrage codul în format criptat dintre fișierele stocate pe PC sau Mac. Pentru a efectua un backup la orice iDevice, îl conectezi la computer, pornești iTunes, accesezi dispozitivul în stânga sus și, la secțiunea Summary din stânga, alegi Backup Now în dreapta. Butonul ar trebui să fie la fel ca cel din captura de mai sus. Ca să nu-ți complici inutil sarcina, este important să fie debifat Encrypt Local Backup. Altfel, fișierele din copia de siguranță vor fi criptate și nu poți urma restul etapelor.

Cum afli codul de restricții la iPhone folosind iBackupBot

Cum este și normal, codul de patru cifre pentru restricții este ascuns printre fișierele din copia de siguranță creată anterior. Din acest motiv am menționat mai sus că este restaurat pe aparat împreună cu un eventual backup. Pentru a accesa acele fișiere într-o structură arborescentă similară cu cea din My Computer trebuie să instalezi iBackupBot. Respectivul utilitar este descărcabil pentru Mac sau Windows folosind această adresă web. Nu contează dacă folosești versiunea de probă a programului. Este suficientă pentru ce ai nevoie să faci.

După ce ai descărcat și instalat iBackupBot, rulează utilitarul și așteaptă câteva momente sau câteva minute până îți încarcă conținutul backup-ului creat anterior în interfață. Dintre directoarele din stânga sus trebuie să intri pe rând în Sytem Files – HomeDomain – Library – Preferences. În doar câteva secunde ar trebui afișată o listă stufoasă de fișiere în partea dreaptă a ferestrei. De acolo te interesează fișierul com.apple.restrictionspasscode.plist. E de reținut că, în mod uzual, acele fișiere sunt în ordine alfabetică, deci, fișierul cu pricina ar trebui să fie relativ ușor de identificat. După ce l-ai găsit, fă dublu click pe el. În acest moment, ar trebui să ți se recomande călduros să înregistrezi iBackupBot contra unei sume generoase. Ignoră avertismentul printr-un click pe Cancel. Fișierul dorit ar trebui să fie afișat pe ecran înstant.

Conținutul său ar trebui să fie similar cu ceea ce vezi mai jos:

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>

<!DOCTYPE plist PUBLIC „-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN” „http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd”>

<plist version=”1.0″>

<dict>

<key>RestrictionsPasswordKey</key>

<data>

6TiaPlIYCRfHlgITNUan44azBsg=

</data>

<key>RestrictionsPasswordSalt</key>

<data>

6rJ7Lw==

</data>

</dict>

</plist>

De aici, ne interesează codul abstract de după RestrictionsPasswordKey și cel de după RestrictionsPasswordSalt. Este bine de știut că acele simboluri de tip ,,=” fac parte din codurile Key și Salt, deși nu ai crede la prima vedere. Acum urmează partea care implică destul de multă răbdare din partea utilizatorului. Accesează adresa web http://ios7hash.derson.us/ cu browserul tău favorit. În noua fereastră de navigare, tastează codul Key la secțiunea RestrictionsPasswordKey. Pe rândul următor, la RestrictionsPasswordSalt scrie codul format din cifre și litere de sub RestricionsPasswordSalt. Starting code trebuie să fie zero, iar limita este de 9999, cel mai mare nunăr format din patru cifre.

Ca să ajungi la codul efectiv de pe telefon, după cum se poate vedea în captura de mai sus, trebuie să apeși pe Search for Code. În orice moment poți opri procesul cu Stop, I Give Up, dar ar fi păcat. Pe o conexiune peste medie la internet și un laptop de câțiva ani, a durat cam 20 de minute până când am aflat codul de restricții la iPhone. În cazul meu, a fost vorba de 5448.