Creierul nostru este cel mai bun „doctor” și poate identifica bolile în celelalte persoane chiar înainte ca acestea să se manifeste.

Deși știam deja că creierul uman are puteri nebănuite care îi permit să pună în funcțiune mașinăria complexă pe care o numim organism, un nou studiu ne arată că puterile sale se extind mult mai mult decât am crezut inițial. Simțul vederii și al mirosului sunt suficiente pentru a ne da seama că cineva are o problemă de sănătate, chiar și înainte ca aceasta să se manifeste. Nu doar că devenim conștienți de ea, dar acționăm în conformitate cu aceste informații și evităm persoanele în cauză.

Prin intermediul acestor mecanisme, creierul uman poate detecta cu ușurință dacă cineva are o boală în fază incipientă. Nu doar că este bun în a descoperi aceste probleme, dar acționează în concordanță și activează un mecanism de protecție prin care să evite factorii care îi pot pune în primejdie sănătatea, notează Science Daily.

Cercetătorii au pus la cale un studiu în care persoanelor care prezentau simptome de boală (oboseală, durere, febră) li s-au preluat probe și au fost fotografiate și filmate. Un alt grup de participanți a fost apoi expus la aceste mirosuri și imagini cu persoanele bolnave, dar și unora care proveneau de la cele sănătoase. Fiecare dintre aceștia a fost rugat să evalueze cât de bolnavă era fiecare persoană în parte și cu care i-ar plăcea să socializeze. În tot acest timp, activitatea cerebrală a participanților la studiu era înregistrată cu ajutorul unui scaner cu rezonanță magnetică.

Cercetarea ne indică o diferență semnificativă în modul în care preferăm să socializăm cu persoanele sănătoase, decât cu cele care prezintă simptome de boală. Astfel, sistemul imunitar este asistat în munca sa de un repertoriu de simțuri care pot detecta cu ușurință problemele de sănătate ale celorlalți.

Cu toate că tindem să evităm pericolul în acest fel, mecanismul nu se aplică și în cazul persoanelor care ne sunt apropiate. Spre exemplu, sunt câteva persoane în preajma cărora ai sta chiar și dacă ar fi foarte răciți. Astfel, semnalul de boală poate chiar și să sporească atenția și grija față de cei apropiați.

Studiul a fost realizat printr-o colaborare a mai multor instituții, printre care se numără Stress Research Institute de la Universitatea Stockholm și Karolinska Institutet.