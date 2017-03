CIA a creat o serie de board games pentru a-și antrena viitorii spioni

David Clopper, analist în cadrul CIA, a dezvăluit o serie de board games create ca materiale de antrenament pentru agenție.

Între acestea se regăsesc Collection, un joc de tipul Pandemic, creat pentru rezolvarea de probleme; Collection Deck, un joc de tipul Magic: The Gathering, creat pentru colectarea de informații și Kingpin: The Hunt for El Chapo, creat pentru a ”pregăti analiștii care ar putea lucra alături de autorități și alți parteneri internaționali pentru a găsi un individ înarmat, bine protejat și apărat”.

Collection se compară cu jocul Pandemic. În jocul creat de Clopper, un grup de jucători trebuie să coopereze pentru a rezolva trei crize din diverse zone ale lumii. Fiecare jucător reprezintă un tip diferit de ofițer CIA și are obiective diferite în colectarea de date. Dacă fiecare dintre cele trei dezastre scapă de sub control, atunci echipa pierde. În fiecare joc, trebuie să fie cel puțin trei jucători care să lucreze ca analiști politici, analiști militari și analiști economici. Aceștia sunt singurii care pot colecta astfel de date, alături de alți patru jucători, cu alte specializări.

Collection Deck se concentrează mai mult pe colectarea de date și diferențiază între lucruri care sunt secrete și care nu. Aici, pot apărea evenimente neprevăzute care obligă jucătorii să adopte o nouă strategie de joc, pentru a-și atinge obiectivele, arată arstechnica.com.

Kingpin: The Hunt for El Chapo este creat pentru a antrena jucătorii în găsirea unor evadați care ar putea pune probleme oamenilor de rând, dar care ar putea afecta și interesele Statelor Unite.

Jocurile par să fie destul de interesante și probabil ar fi și căutate de oameni dacă ar ajunge pe piață.