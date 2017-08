Cele mai utile trucuri pe iPhone pe care nu le folosești, dar ar trebui

Când vorbim de trucuri pe iPhone, lista este una foarte stufoasă și multe dintre ele le-am detaliat în trecut. Mai există însă câteva picanterii ce nu trebuie neglijate.

Cu cât petreci mai mult timp cu un iDevice în fața ochilor, cu atât ești mai priceput în a interacționa cu el. Prin natura lor, gadgeturile Apple sunt destul de prietenoase. Asta nu înseamnă însă că doar prin exercițiu le descoperi toate secretele. Întotdeauna vor exista câteva particularități surprinzător de utile și incredibil de discrete. Pornind de la această premisă, am creat această listă cu cele mai utile trucuri pe iPhone. Pe unele s-ar putea să le șii, dar este aproape imposibil să nu afli ceva nou.

Ca să vezi versiunea de desktop a unui site care se încarcă implicit în varianta de mobil în Safari, trebuie să apeși pe butonul de ,,partajare” din centru jos. Fă un swipe de la dreapta la stânga pe primul rând de opțiuni și alege Versiune Desktop. Pentru a căuta un cuvânt sau grup de cuvinte într-o pagină web în Safari, fă un tap în bara de adresă. Tastează cuvintele dorite ca și cum ai scrie o adresă web și, în loc să apeși pe Enter, trage cu degetul de jos în sus pe sugestii până ajungi la secțiunea ,,În această pagină”. Alege acea variantă și imediat vei putea vedea instanțele în care termenul sau termenii căutați de tine se regăsesc în pagina încărcată în prealabil. Dacă te-ai dus foarte mult în jos pe o pagină web sau în News Feed-ul din Facebook, fă un singur tap pe ceas în centrul ramei superioare de la iPhone. Imediat vei ajunge la capătul de sus al site-ului afișat. Astfel, nu vei mai fi nevoit să dai scroll în sus cinci minute. În plus, trucul nu funcționează doar online, ci și la notițe sau în editoare de documente. Tot din meniul de partajare din Safari, definit cu o săgeată orientată în sus dintr-un pătrat, poți fixa pe ecranul principal o scurtătură către o adresă web. Este suficient să alegi adăugați la ecranul principal și, eventual, să particularizezi numele cu care vrei să apară înainte să apeși pe Ok.

5. Încă de la iOS 8, iDevice-urile au început să suporte instalarea de tastaturi terțe. Acestea se găsesc în AppStore. Cele mai multe sunt gratuite și unele vin la pachet cu niște funcții unice foarte utile. Ca să-ți faci o idee cu ce se mănâncă, poți începe prin instalarea SwiftKey, Gboard, Swype sau Flesky.

6. Indiferent dacă scrii notițe, mesaje, adrese web sau orice altceva pe iPhone, există câteva scurtături utile pe tastatura nativă. Dacă vrei să scrii o singură literă mare dintr-o mișcare, este suficient să pui degetul pe tasta Shift (cu săgeata în sus) și, fără să-l ridici, să-l poziționezi pe litera dorită de pe tastatură. Automat va apărea majusculă. Pe același sistem, dacă vrei să scrii o singură cifră într-un text, poziționează-ți degetul pe 123 în stânga jos și, fără să-l ridici de pe ecran, pune-l pe cifra dorită. Când vei ridica degetul, cifra va apărea pe ecran, iar tastatura va reveni automat pe litere în loc de cifre.

7. Do not disturb sau Nu deranjați se activează foarte ușor printr-un swipe de jos în sus din marginea inferioară a ecranului, printr-un tap pe Semilună. Până dezactivezi acea opțiune, telefonul nu va mai suna, nu va mai vibra, iar ecranul nu se va mai aprinde la notificări. Mai multe detalii despre această funcție am detaliat aici.

8. Ca să creezi un hotspot pe iPhone pentru partajarea conexiunii celulare de date cu alte dispozitive, trebuie să intri în Settings sau Configurări. La secțiunea Hotspot Personal, ai o bifă în partea de sus pentru crearea unei rețele Wi-Fi. Rețeaua respectivă este securizată implicit, iar parola o găsești sau o modifici pe aceeași pagină de meniu din setările telefonului.

9. iPhone-ul include o funcție de Zoom pentru mărirea informațiilor afișate pe ecran și una de lupă pentru a mări un element din fața camerei. Pentru a profita rapid de aceste funcții, trebuie să intri la Configurări, în General, la secțiunea Accesibilitate. Alege Acces Ghidat din opțiune disponibile și activează Scurtături accesibilitate. Din acel moment, dacă faci triplu-click pe butonul principal de la iPhone, vei avea găsit opțiunile imortalizate în captura de ecran de mai sus – Zoom și Lupă.

10. Acces Ghidat, o altă funcție foarte utilă pentru limitarea accesului celor mici la iDevice se găsește în Configurări – General la secțiunea Accesibilitate. Bifează Acces Ghidat în partea de sus a acestei pagini de meniu și activează Scurtături Accesibilitate. Eventual, la configurări cod de acces, definește un cod pe care să nu-l afle ușor cei mici din familie. Din acel moment, dacă vrei ca un copil să petreacă timp doar pe YouTube, pornește respectiva aplicație, fă tripu-click pe butonul Home și alege Acces Ghidat. Bifează toate opțiunile puse la dispoziție în meniul afișat pe ecran și confirmă cu Ok. Din acel moment, cel mic nu va putea să iasă de pe YouTube până când nu tastează codul știut doar de tine. Mai multe detalii despre această funcție găsești aici.