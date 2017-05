Care sunt cele mai populare zece conturi de Instagram

Topul celor mai urmărite conturi de Instagram cuprinde aproape în exclusivitate vedete de peste ocean, iar numărul de followeri cu care acestea se laudă e unul de-a dreptul amețitor.

Mai jos avem Top 10 conturi de Instagram cu cei mai mulți urmăritori. Nu există surprize aici, unde regăsim foarte multe membre ale ”clanului” Kardashian.

10. National Geographic

Contul de Instagram al celebrei publicații, unde găsim foarte multe poze despre diversitatea naturală, are aproape 61 de milioane de urmăritori.

9. Kendall Jenner

Ajunsă celebră în urma Reality Show-ului ”Keeping up with the Kardashians”, Kendall Jenner se bucură și de faptul că are poza de pe Instagram care a reușit să adune cele mai multe like-uri. Din lume.

8. Nicki Minaj

Rapperița Nicki Minaj se regăsește pe locul 8 în acest top, ea având 67,7 milioane de followeri. În august 2013 ea a devenit cea mai bine vândută artistă de rap.

7. Kylie Jenner

Sora lui Kendall este chiar mai sus în acest top și se poate lăuda cu 76,1 milioane de urmăritori.

6. Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo este singurul bărbat din Top 10. Atacantul lui Real Madrid are 78,7 milioane de followeri.

5. Kim Kardahsian

Principala vedetă a familiei Kardashian și tot odată cel mai mediatizat membru al ei este pe locul 5 în top, cu 85,5 milioane de urmăritori.

4. Ariana Grande

Populara cântăreață s-a lansat pe Broadway, pentru ca apoi să evină vedetă a canalului pentru copii Nickelodeon. E pe locul 4, cu 85,7 milioane de followeri.

3. Beyonce Knowles

Beyonce este una dintre cele mai populare artiste din lume, iar acest lucru se reflectă cu claritate și în numărul de followeri pe care-i are pe Instagram. 85,9 milioane de oameni o urmăresc pe rețeaua socială.

2. Taylor Swift

Taylor Swift a vândut de-a lungul carierei mai mult de 40 de milioane de albume. Ea e pe locul doi în topul conturilor de Instagram, cu 91,9 de urmăritori.

1. Selena Gomez

Aflată pe primul loc în top, Selena Gomez este cea mai populară persoană de pe Instagram, cu peste 101 milioane de followeri. La popularitatea vedetei Disney a contribuit și faptul că ea a fost împreună cu Justin Bieber. Prezența lui în top lipsește deoarece și-a șters contul de Instagram.