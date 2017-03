Cele mai noi tentative de phishing pe Gmail te-ar putea păcăli cu ușurință

Există o mulțime de tentative de phishing pe Gmail, iar acestea devin din ce în ce mai realiste, reușind să păcălească utilizatorii.

Una dintre cele mai noi tentative de phishing pe Gmail este destul de convingătoare, având în vedere că se folosește de un așa-zis atașament, care de fapt este o simplă imagine încărcată în email.

This is the closest I’ve ever come to falling for a Gmail phishing attack. If it hadn’t been for my high-DPI screen making the image fuzzy… pic.twitter.com/MizEWYksBh

— Tom Scott (@tomscott) December 23, 2016