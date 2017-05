Unele dintre cele mai noi turbine eoliene sunt și cele mai puternice, având capacitatea de a alimenta o casă cu o singură rotație.

Compania daneză Dong Energy tocmai ce a terminat de construit 32 de turbine în Golful Liverpool. Acum, cele mai mari și mai puternice turbine eoliene din lume s-au pus în funcțiune, generând energie curată.

Fiecare dintre aceste turbine enorme are dimensiunile unui zgârie-nori, înălțimea acestora fiind de 195 de metri. În plus, fiecare dintre palele elicelor are 80 de metri lungime, iar ansamblul este capabil să genereze 8MW de energie. Asta înseamnă că o singură rotație a elicei este suficientă pentru a oferi energie electrică unei locuințe timp de 29 de ore.

Aceasta este prima ocazie când turbinele de 8MW sunt folosite în scopuri comerciale, dar având în considerare eficiența acestora, s-ar putea să nu fie ultima. Noile turbine eoliene reprezintă, de fapt, o extensie a unei ferme energetice ale căror baze au fost puse acum mai bine de zece ani. Totuși, noile turbine sunt de două ori mai puternice decât predecesoarele.

Cei de la Dong Energy speră că aceste structuri vor oferi un viitor important pentru energia eoliană. Marea Britanie a devenit în ultima vreme un mediu deosebit de propice pentru astfel de structuri, având în vedere ajutoarele venite de la guvern, legile dar și istoricul țării. Momentan, turbinele eoliene oferă 5,3GW din totalul energetic al țării, energia fiind suficientă pentru a alimenta 4,3 milioane de locuințe. Opt alte proiecte asemănătoare sunt în lucru, iar acestea ar trebui să adauge încă 50% la capacitatea anterior amintită, scrie digitaltrends.com.

Compania crede că acesta este abia începutul pentru energia eoliană, având în vedere că există planuri pentru introducerea pe piață a unor turbine de 13MW și 15MW. Comparativ, turbinele obișnuite din Marea Britanie au între 3MW și 3,6MW.