Cele mai bune telefoane pentru poze: Șapte modele pentru fotografii ideale

Dacă vrei să scapi de căratul unui aparat foto standard, poți arunca o privire pe această listă cu cele mai bune telefoane pentru poze care vor scoate la iveală artistul din tine.

Când vine vorba de cele mai bune telefoane pentru poze, lucrurile merg, de regulă, pe linia flagship-urilor, deoarece acestea sunt smartphone-urile unde producătorii își permit să aducă cele mai noi și mai bune tehnologii. Avem o serie de recomandări pentru cei care sunt în căutarea unui telefon care să surprindă cadre impecabile.

Cele mai bune telefoane pentru poze: Google Pixel

Google a dat lovitura cu modelul Pixel, reușind să producă un flagship pe cinste. Smartphone-ul are o cameră foarte bună, cu senzor de 12,3MP și f/2.0. Acesta are funcții de stabilizare electronică a imaginii, astfel încât să nu ai probleme dacă se întâmplă să-ți tremure mâna în timp ce faci o poză. Camera smartphone-ului este potrivită mai ales dacă vrei să surprinzi imagini cât mai vii. Funcția HDR+ lucrează foarte bine cu luminile dintr-un cadru și face asta foarte rapid, astfel încât să nu fii împiedicat să faci o nouă fotografie din cauza procesării. Google Pixel poate fi găsit aici.

Cele mai bune telefoane pentru poze: iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus a reprezentat o premieră pentru Apple, fiind primul smartphone al producătorului care vine cu un sistem dual de camere foto, de 12MP, f/1.8 și 12MP, f/2.8. Telefonul oferă și un sistem de stabilizare optică a imaginii, pentru fotografii cât mai clare. În plus, deoarece câmpul vizual al celor două camere este diferit, ai posibilitatea de a obține fotografii-portret de înaltă calitate, cărora sistemul de camere foto le poate aplica un blur natural în fundal, pentru a evidenția subiectul. iPhone 7 Plus este disponibil aici.

Cele mai bune telefoane pentru poze: Samsung Galaxy S7 Edge

Flagship-ul celor de la Samsung, modelul Galaxy S7 Edge, oferă cumpărătorilor o cameră foto cu senzor de 12MP și f/1.7, dar și stabilizare optică a imaginii. Senzorul dual-pixel din această cameră foto permite focalizarea și refocalizarea aproape instantanee pe un subiect. În plus, datorită diafragmei mai largi, camera poate absorbi cu până la 90% mai multă lumină, astfel încât și imaginile obținute în condiții de iluminare slabă rămân clare și de înaltă calitate. Samsung Galaxy S7 Edge poate fi găsit aici.

Cele mai bune telefoane pentru poze: Sony Xperia XZ

Sony Xperia XZ vine cu un senzor uriaș pentru camera principală, de 23MP și f/2.0, prin care compania își păstrează renumele de producător de aparate foto calitative. Și această cameră foto vine cu stabilizator electronic de imagine, iar funcția de autofocalizare cu ajutorul laserului este perfectă pentru a surprinde un subiect în mișcare, fără să ai de-a face cu o poză neclară. De asemenea, modul manual vine cu o mulțime de opțiuni pentru crearea unor fotografii cât mai bune. Poți găsi Sony Xperia XZ aici.

Cele mai bune telefoane pentru poze: LG G5

Flagship-ul actual al companiei sud-coreene, LG G5, oferă un sistem de cameră dual, compus dintr-o cameră cu senzor de 16MP și f/1.8, alături de o cameră de 8MP și f/2.4. Vedeta, de data aceasta, este tocmai camera de 8MP, deoarece aceasta are un câmp vizual de 135 de grade, chiar mai larg decât cel al vederii umane. Astfel, poți să surprinzi mult mai multe detalii într-o imagine. Ce este interesant la acest telefon este că cele două camere sunt create pentru a fi folosite independent. Poți găsi telefonul LG G5 aici.

Cele mai bune telefoane pentru poze: Lenovo Moto Z

Lenovo Moto Z nu este doar cel mai subțire telefon din lume, ci și unul dintre cele mai bune când vine vorba de camera foto. Acesta propune o cameră foto cu senzor de 13MP și f/1.8, dar și stabilizare optică a imaginii. De asemenea, camera beneficiază de autofocalizare cu ajutorul laserului, dar și de o aplicație nouă pentru utilizatori. Astfel, ai acces facil la o mulțime de funcții și la modul profesional, prin care îți poți îmbunătăți fotografiile prin setări personalizate. Lenovo Moto Z este disponibil aici.

Cele mai bune telefoane pentru poze: Huawei P9

Huawei P9 este o altă recomandare de top în ceea ce privește captura de imagini de înaltă calitate. Telefonul vine cu o cameră foto duală, fiecare senzor având 12MP și f/2.2. Una dintre camere surprinde imagini în spectrul de culori RGB, iar cealaltă este dedicată imaginilor alb-negru, dar și obținerii unei cantități mai mari de lumină. Senzorul alb-negru lucrează și separat, dacă ești interesat de astfel de fotografii, eliminând nevoia de prelucrare ulterioară. Huawei P9 poate fi găsit aici.