Cele mai bune farse de 1 aprilie ale companiilor

Ca întotdeauna, companiile participă cu păcăleli în această zi, iar mai jos avem lista cu cele mai bune farse de 1 aprilie pe care brandurile mari le-au făcut.

Cele mai bune farse de 1 aprilie de la companii străine

Cu toate că vorbim de branduri serioase în acest articol, trebuie să ținem cont de faptul că 1 aprilie este 1 aprilie pentru toată lumea, astfel că și companiile pe care le urmărim cu interes au diverse lucruri cu care să ne ia pe nepregătite. Începem această listă cu Facebook, care i-a luat prin surprindere pe ghinioniștii care au decis să-și facă astăzi cont. Pentru doar 1,99 dolari, poți să te înscrii pe rețeaua de socializare care devine premium, asta dacă vrei să le arăți prietenilor că exiști, postând.

Pentru gameri, Nvidia propune G-Assist, un gadget indispensabil pentru sesiunile de joc în multiplayer, când ai avea totuși nevoie să fugi până la baie sau să răspunzi la ușă. Dacă rămâi AFK, s-ar putea să fii dat afară din joc mai repede decât îți ia să iei pizza de la ușă, asta ca să nu mai vorbim de scorul care o să aibă de suferit. Tocmai de aceea, G-Assist folosește inteligența artificială pentru a-ți studia și învăța modul de joc. Atunci când ai o nevoie urgentă, pornești G-Assist și acesta va juca 3 minute în locul tău, la același nivel de skill, astfel încât să nici nu te dai de gol.

CERN și NASA au făcut un anunț important care ne schimbă modul în care percepem Universul. Astfel, Marte pare să fie gazda unui accelerator de particule antic; muntele Olympus Mons, cel mai înalt din Sistemul Solar, pare să fie, de fapt, o parte din cel mai mare accelerator de particule, acesta având o circumferință de 2000 de kilometri. NASA și CERN spun că o civilizație extrem de avansată ar fi putut folosi o asemenea construcție, acum aproximativ 2 milioane de ani.

Când vine vorba de cele mai bune farse de 1 aprilie, e greu să-i depășești pe cei de la Google, care vin cu nu cu una, nici cu două, ci cu zece ”propuneri” diferite. Între ele trebuie să amintim Google Gnome, un pitic de grădină inteligent, care îți poate spune, spre exemplu, de unde bate vântul, sau care îți poate speria copilul. Deținătorii de Chromebook-uri se vor bucura, de asemenea, să descopere noile accesorii pentru laptop-uri: selfie stick, huse de tip banderolă și chiar Chromebook Cardboard. De asemenea, dacă ai un animal de companie, atunci sigur te vei bucura să descoperi că gigantul internetului a lansat Google Play for Pets, astfel încât pisica sau câinele tău să se poată bucura de aplicații special create pentru aceștia.

Dincolo de farse, compania îți permite și să te joci Pac-Man în Google Maps, fie că o faci de pe telefonul mobil sau de pe calculator. Ai un buton dedicat pe care îl poți apăsa pentru a începe jocul, iar apoi harta se va transforma într-o arenă de joc. Controlul este destul de simplu și jocul este la fel de distractiv precum originalul. În varianta de Maps pe calculator am remarcat că poți alege unde să joci, în timp ce pe mobil ești trimis automat în diverse zone ale lumii (am jucat atât în New York, cât și pe undeva prin India).

Cele mai bune farse de 1 aprilie din România

Românii nu se lasă mai prejos când vine vorba de farse, astfel că avem de-a face și pe plaiurile mioritice cu încercări de dus de nas. Una dintre acestea vine chiar de la Discovery România, care ne prezintă ceea ce doar puțini inițiați știau, iar majoritatea oamenilor luau în derâdere: Pământul este plat. Autorii descoperirii prezintă toate informațiile pe care le-am crezut doar conspirații până acum, dovedind că, de fapt, planeta sferică este adevărata conspirație.

Mega Image nu mai are unde să deschidă magazine noi în București, deoarece au ajuns să aibă chiar și două Shop & Go la același parter de bloc. Nu pare să fie o problemă pentru lanțul de magazine, care pleacă din București, din România dar și de pe Pământ și inaugurează primul magazin pe Lună. Într-adevăr, se vede că au fost făcute investiții importante, deoarece magazinul arată foarte bine. Parcă și pungile sunt mai mari decât la noi.

ING vrea să te scape de durerile de cap legate de administrarea finanțelor într-o relație. Ce te faci dacă tu ești chibzuit(ă), iar jumătatea ta a terminat salariul la o săptămână după ce l-a încasat? Dar dacă e invers? Oricum ar fi, astfel de lucruri erodează o relație prin scandalurile veșnice despre ”cine cheltuie mai mult”. Tocmai de aceea ING vine cu DatING, o aplicație care te ajută să găsești persoanele care cheltuie la fel de mult ca tine. Acum, indiferent că pui ban pe ban sau toci și ultimii bani cu mult înainte de următorul salariu, vei găsi o persoană care să fie perfectă pentru tine.

Nu în ultimul rând, Allview se adresează iubitorilor de pisici cu Allview Cat Detector. Dacă vrei să știi când o pisică se află în apropiere, tot ce trebuie să faci este să folosești acest gadget, alături de un SmartCam. Desigur, poți face lucrurile mai distractive dacă ai și un câine, căruia îi poți cumpăra un ceas Allwatch. De fiecare dată când senzorul de pisici detectează un patruped mieunător, câinele tău va primi o notificare pe ceas.