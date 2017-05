Cel mai nou monitor LG îți oferă patru ecrane într-unul singur

Cel mai nou monitor LG vine cu o diagonală generoasă, dar și cu o funcție importantă care îți oferă necesarul pentru productivitate.

Vorbim aici despre modelul LG 43UD79-B, care nu are un nume foarte sonor, dar care vine cu o mulțime de funcții importante pentru cei interesați. În primul rând, vorbim despre o diagonală a ecranului de 42,5 inci, sau 108 centimetri. O asemenea diagonală este ideală pentru rezoluția 4K, de 3840 x 2160 pixeli. În plus, monitorul vine cu funcții atât pentru productivitate, cât și pentru gaming.

Panoul IPS are un raport de contrast de 1000:1 și unghiuri ideale de vizualizare, de 178 de grade. În plus, ecranul acestui monitor LG oferă suport pentru 1,07 miliarde de culori. Din păcate, rata de refresh de doar 60Hz s-ar putea să îi dezamăgească pe cei care vor să obțină un frame rate cât mai mare atunci când se joacă. Cu toate acestea, monitorul are un Game Mode în setări, dar vine și cu un mod Black Stabilizer și cu Dynamic Action Sync. Utilizatorii de plăci video Radeon vor beneficia și de compatibilitate cu tehnologia FreeSync de la AMD, care previne problemele apărute cu frame rate-ul.

Noul monitor LG vine cu două porturi HDMI 2.0, cu alte două HDMI 1.4, cu un DisplayPort 1.2a cu FreeSync și cu un port USC-C, prin care poate fi transmis semnal DisplayPort. Toate acestea îți oferă posibilitatea să folosești monitorul ca patru ecrane separate, datorită posibilităților de split-screen și de picture-in-picture.

În plus, cu ajutorul a două porturi USB 3.0, monitorul poate controla două calculatoare de la un singur mouse și o tastatură. Nu în ultimul rând, monitorul are un sistem cu două boxe Harman Kardon, dar vine la pachet și cu o telecomandă, astfel că poți foarte ușor să îl folosești și ca pe un televizor.

Conform engadget.com, monitorul se va lansa în Japonia, pe 19 mai, pentru un preț de aproximativ 745 de dolari, dar paginile de precomenzi îl afișează chiar și la puțin sub 700 de dolari.