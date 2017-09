Cea mai „cool” reclamă nu îți vinde nimic, dar deja vrei să cumperi

O companie specializată în comercializarea de clipuri stock pentru diverse campanii a creat o reclamă ce s-ar putea să ți se adreseze, chiar dacă nu vinde nimic.

În funcție de timpul pe care îl petreci online sau în fața televizorului, s-ar putea să întâmpini din ce în ce mai multe reclame destinate tinerilor născuți între `90 și 2000. Aceea este clasificată ca fiind generația milenialilor și companiile de marketing o asociază unei serii stufoase de clișee. Unele dintre ele sunt drăguțe și s-ar putea să te amuze, cele mai multe s-ar putea însă să pară forțate, penibile și neancorate în realitate.

În orice caz, aceasta este societatea în care trăim, iar respectivul public țintă nu trebuie sub nici o formă ignorat. Indiferent de produsul pe care îl vinzi, trebuie să cauți mijloace creative prin care să atragi atenția tinerilor până în 25 de ani. Unele tentative se vor reflecta cu siguranță într-un eșec răsunător, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să încerci.

Trecând însă peste detaliile de marketing din spate, clipul de mai sus reprezintă o realizare destul de impresionantă. Acesta este intitulat ”This is a Generic Millennial Ad” (Aceasta este o reclamă generică pentru mileniali). A fost produs de Dissolve, o companie canadiană ce se ocupă cu comercializarea de secvențe video folosite la nivel internațional într-o varietate foarte mare de clipuri, de la reclame, până la videoclipuri muzicale sau campanii electorale.

În acest caz particular, Dissolve a folosit librăria de clipuri pe care o are la dispoziție pentru a atrage tinerii din ziua de azi cu un scurt metraj de trei minute. În funcție de vârstă, sunt șanse destul de mari să te regăsești în el sau, în cel mai rău caz, să asociezi anumite secvențe cu persoane din anturaj. Conform celor de la Ad Age, producția clipului de mai sus pare să fie o continuare pentru „This is a Generic Brand Video” produs pe o rețetă similară în martie 2014 de aceeași companie.