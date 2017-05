Joburile în IT sunt cool, sunt bănoase și sunt antrenante. Dacă lucrezi deja în domeniul IT, dar vrei să rămâi la curent cu piața, sau dacă ești în căutarea unui nou loc de muncă și vrei să îți pregătești cât mai bine CV-ul și să știi cam ce se cere în domeniu, citește rândurile de mai jos. Dacă nu vei fi găsit deja următorul tău job până la finalul articolului, măcar vei rămâne cu niște cunoștințe pe care le vei putea pune în aplicare când vei avea nevoie de ele.

Înainte de a trece la sfaturi, merită menționat faptul că valoarea salariului mediu net pentru joburile în IT era, în 2016, de aproximativ 5.200 de lei pe lună. Raportând la restul pieței, asta indică faptul că veniturile medii din IT sunt de 2,6 ori mai mari decât majoritatea. Mai contează și faptul că piața are mai multe joburi decât sunt candidați, deci angajații buni sunt prețuiți și recompensați pe măsura eforturilor.

Am ținut să facem această precizare pentru cazul în care încă nu știi sigur dacă vrei să activezi în acest domeniu, dacă ești în ultimii ani de liceu și nu știi ce facultate să alegi sau dacă te gândeai să înveți un set de aptitudini noi și nu erai sigur în legătură cu programarea.

Rândurile de mai jos se adresează celor care au deja experiență (mai multă sau mai puțină) cu joburile în industria IT, și pentru a ne asigura că informațiile prezentate sunt pe cât de relevante pe atât de corecte, am vorbit cu unul dintre angajatorii din România ce cauta specialisti in domeniu. Sfaturile vin direct de la reprezentanții Societe Generale European Business Services, mai exact de la echipa de recrutare a centrului de servicii IT (SSC IT) al companiei, care are și joburi disponibile AICI.

Ce este SSC IT din cadrul Societe Generale European Business Services și de ce ai vrea să lucrezi acolo? Pe scurt, este o nouă organizație ce a fost lansată la începutul anului 2015 pentru a susține grupul international de banci Societe Generale în extinderea activităților de IT in Europa de Est. Potrivit reprezentanților companiei, misiunea SSC IT este cea de a transforma grupul Societe Generale prin propunerea de servicii IT avansate și de modele de operare inovatoare. Echipa de IT din România a devenit rapid a doua cea mai mare din Europa și colaborează constant cu echipele din Paris, Londra, Hong kong conform unui model de tip „echipă extinsă”. Asta presupune un schimb de idei, roluri și responsabilități, ca și cum cei care lucrează din România ar fi localizați in respectivele orase. Videoconferințele și deplasările frecvente fac parte din „job description”, așa că francofonii au motiv de bucurie. In doi ani au ajuns la 300 de angajați, iar până la finalul anului 2017 vor fi in jur de 450..

Acum că am trecut succint prin prezentarea angajatorului cu care am discutat, să vedem ce se caută pe piață de IT din România. SSC IT caută software developers, cu nivel de experiență middle sau senior, care au experiență cu Java, C#, Cobol, iSeries, RDJ, PeopleSoft, dar și cu profile de IT Systems Administration, IT Application Support, QA functional and automation, , IT Business Analysis si Functional expertise, IT Project Management, și DevOps.

Profilul candidatului pentru un job în IT în România

Am vrut să aflăm și care este profilul angajatului pentru un job în IT în România. Cei de la SSC IT ne-au explicat că media de vârstă este de aproximativ 30 de ani, iar candidatul a terminat o facultate de profil. Experiența în domeniu și în companiile internaționale este mai mult decât apreciată, iar persoana trebuie să fie cu adevărat pasionată de domeniul în care activează, să fie proactivă și să aibă capacitatea de a se adapta constant la noutăți.

Candidatul descris de SSC IT ar trebui să vrea să lucreze într-un mediu dinamic, să aibă un spirit de echipă dezvoltat și să fie dispus să-și împărtășească cunoștințele cu ceilalți colegi. Munca în IT nu presupune, după cum vedeți, izolarea în fața computerului, ci necesită aptitudini sociale și, am spune noi, chiar și un pic de spirit de aventură. Alte plusuri sunt date de spiritul de responsabilitate, de loialitate, de capacitatea de a lua singur decizii importante, dar și de capacitatea de a rezolva problemele care ar putea apărea. Iar cele mai căutate abilități tehnice sunt cele de programare în Java și C#, dar și cele de Business Analysis. Mai multe detalii despre joburile SSC IT sunt disponibile AICI.

Etapele de recrutare

Dacă te regăsești printre cele descrise mai sus, e cazul să-ți depui CV-ul. Ce urmează după asta? Câțiva pași importanți.

Echipa de recrutare te va contact telefonic in functie de profilele disponibile. In cadrul acestui scurt interviu, vei putea raspunde la cateva intrebari legate de experienta ta profesionala. Dacă interviul telefonic decurge cum trebuie, vei primi un email cu proiectele disponibile în zona ta de cunoștințe si un coding game pentru a-ti verifica aptitudinile.

Urmează un interviu face to face cu echipa de recrutare, apoi o discuție tehnică, iar la final un interviu cu managerul departamentului sau si din Franta

Dacă aplici pentru o poziție care necesită și cunoștințe de limba franceză, vei primi un test pentru a-ți fi verificate cunoștințele. La final, dacă totul a decurs bine, echipa de HR îți va face o ofertă financiară. Felicitări!

Sfaturi pentru candidații posturilor în domeniul IT

Pentru a te ajuta să-ți crești șansele la interviul de angajare, echipa Playtech a cerut și o listă cu sfaturi concrete, iar cei de la Societe Generale ne-au răspuns, le gasesti mai jos:

Domeniul IT este foarte dinamic și predispus schimbărilor majore. Companiile au nevoie de mult mai mulți candidați decât oferă piața în acest moment. Candidații cu experiență sunt vânați de majoritatea companiilor multinaționale și sunt interesați cu precădere de mediul de lucru, programul flexibil, tehnologiile noi și, evident, de partea salarială și benefiile disponibile. Candidații sunt dispuși să schimbe locul de muncă într-un interval scurt – 6-8 luni.

Să fie mai răbdători – deși pot schimba destul de ușor jobul în doar 6 luni, este important să acumuleze îndeajuns de multă experiență pe o poziție pentru a trece la următorul nivel. Perioada recomandată este de 18 luni, apoi pot trece la următorul nivel având destulă experiență și fiind capabili să identifice orice problemă/greșeală în timp util. Sa fie mai deschiși și comunicativi cu managerii/colegii de la HR sau colegii din echipă. Este foarte important să comunice nevoile lor, să-și exprime părea despre proiectele în care sunt implicați, modul de lucru, echipă și orice cred că este necesar pentru a preîntâmpina nemulțumirile lor la locul de muncă. Desi tehnologiile noi sunt cele mai căutate, un candidat trebuie să înțeleagă că schimbări în zona de IT, mai ales în sistemul bancar, nu se pot întâmpla extrem de repede. SG EBS este o companie deschisă către noi modalități de lucru însă, siguranță clienților și rezultate se află pe primul loc motiv pentru care transformarea digitală trebuie să se întâmple treptat”.

Cum se face promovarea la SSC IT

Pentru că nu e suficient să obții un job bun, ci trebuie să știi că poți evolua în cadrul lui și că poți să-ți construiești o carieră care să te facă fericit, am vorbit cu cei de la SSC IT și despre posibilitățile de avansare în cadrul companiei.

Înainte despre a vorbi, despre promovare, trebuie menționat faptul că în cadrul companiei există un program de „internal mobility” care presupune schimbarea proiectului, departamentului sau domeniului de business după o perioadă de 12-18 luni de muncă pe același proiect. Asta asigură că vei avea mereu ceva nou de făcut și că interesul tău față de job va rămâne constant la valori mari.

Legat de promovarea în sine, anul trecut, 10% dintre angajatii SSC IT au trecut printr-un proces de promovare, de schimbare a profilul sau de schimbare a proiectului.

Pe pozițiile de tech lead și team lead, in ultimul an, au fost aproximativ 20 de promovări , deci ai șanse mari să urci în ierarhie în acest sens. În funcția de application manager au fost două promovări anul trecut, iar de la transition manager la operational manager (manage de departament) au promovat patru angajați . După cum vezi, oportunități sunt destule.

„Suntem deschiși la nou și la provocări, alegem să lucrăm alături de oameni pasionați de tehnologie, care vor să-și dezvolte abilitățile în acest domeniu. Astfel, dacă ești la început de carieră vei găsi în cadrul oricărei echipe oameni cu experiență solidă și knowledge în IT care îți pot fi mentori și care te pot ghida pe tot parcursul tău profesional în cadrul SG EBS. Iar dacă ai deja experiență în domeniu, vei avea parte de un mediu challenging în care poți face share de knowledge cu restul colegilor. Best practice meetings sunt ceva des întâlnit în cadrul departamentului de IT. Organizăm periodic meet-upuri interne pe teme de interes, prezentăm prin demo-uri noi tool-uri și le aducem colegilor informații care le pot transforma modul de lucru într-unul cât mai actual din punct de vedere al tehnologiilor”, au conchis reprezentanții Societe Generale European Business Services.