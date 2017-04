Ce se petrece în corpul tău în timpul unei călătorii cu avionul

Zborul cu avionul deși este util, pentru că îți permite să călătorești distanțe lungi într-un timp scurt, este o experiență terifiantă pentru mulți. Deși progresul tehnologic îți permite să te bucuri de beneficiile zborului cu avionul, toate acestea vin la un preț.

Stările de amețeală, oboseala acută, deshidratarea și privarea de oxigen sunt doar câteva dintre efectele unei călătorii cu avionul, potrivit adevarul.ro. Vă punem la îndemână o listă cu modificările care survin în organismul tău în timpul zborului și câteva trucuri pentru a face față mai bine acestor situații.

Oboseala acută

Senzația de oboseală acută, care poartă denumirea de „sindromul decalajului orar”, nu este o problemă care se datorează lipsei de somn, ci ea se datorează unui dezechilibru al ceasului biologic al organismului care este cauzat de călătoria prin diferite fusuri orare. Ciclul de 24 de ore, denumit ritm circadian, se ajustează destul de lent atunci când oamenii călătoresc în zone cu un fus orar diferit, motiv pentru care au de a face cu stări acute de oboseală și chiar cu insomnii.

Amețeala și răul de mișcare

Aceste stări care se produc atunci când urechea internă și ochii transmit semnale contradictorii creierului sunt destul de întâlnite în rândul celor care călătoresc foarte mult, iar, de cele mai multe ori, sunt simple inconveniențe. Vestea bună este că odată ce călătorești mai mult, te obișnuiești cu această senzație. Dacă totuși vrei să eviți răul de mișcare este recomandat să nu citești o carte, să nu îți îndrepți aerul de la ventilație spre fața ta și nu ar trebui să îți rezemi capul de scaun.

Umflarea gleznelor

Dacă ți s-au umflat picioarele sau gleznele în timpul unei călătorii cu avionul, trebuie să știi că acest lucru este normal și că nu devine un pericol pentru sănătatea ta. Această problemă apare atunci când stai prea mult pe scaun, mai ales în timpul unei călătorii lungi. Acest lucru face ca sângele să se scurgă în venele picioarelor tale. De asemenea, presiune scăzută a cabinei previne sângele să se deplaseze cu viteza optimă, lucru care conduce la creșterea cantității de lichid din zona picioarelor.

Deshidratarea

În avion umiditatea este limitată, motiv pentru care călătorii sunt predispuși deshidratării. Atunci când corpul nu dispune de suficientă apă, acesta va pune în mișcare un mecanism de prezervare a fluidelor. Pentru a preveni deshidratarea organismului, ar trebui să te asiguri că bei suficientă apă în timpul zborului. Dacă nu acorzi destul de multă atenție acestui aspect, vei risca să te trezești cu dureri de cap și probleme digestive.

Respirația urât mirositoare

Respirația urât mirositoare este cauzată, în mare măsură, de deshidratarea organismului. Avioanele sunt spații uscate, ocupate de o mulțime de oameni, iar aceste condiții îți vor usca gura și vor da naștere unui mediu propice dezvoltării bacteriilor. Saliva are numeroase proprietăți antibacteriene și este responsabilă de eliminarea germenilor din cavitatea bucală.

Privarea de oxigen

Cabinele sunt presurizate la 75% din presiunea normală a atmosferei. Nivelul scăzut de oxigen din sângele tău poate conduce la hipoxie, o stare care este cauzată de aportul insuficient de oxigen în organism. Hipoxia poate fi detectată prin simptome precum euforia, scăderea timpului de reacție, dureri de cap și îți poate afecta și judecata și vederea.

Pierderea auzului

Acest lucru se petrece atunci când un dezechilibru al presiunii aerului din urechea medie şi presiunea aerului împiedică vibraţia timpanului. Sunetele pot fi cuprinse între 95 și 105 decibeli și pot crește până la 115 în timpul decolării. Atunci când avionul decolează sau aterizează, presiunea aerului din mediu se schimbă foarte rapid, iar tubul lui Eustache (localizat în urechea internă) nu reacționează suficient de repede.

Imposibilitatea de a simți gustul mâncării

Ai încercat vreodată să consumi mâncare în avion și ai crezut că nu este gătită bine sau că are un gust ciudat? Problema ai putea fi chiar tu. În timpul călătoriei cu avionul se produc numeroase schimbări care îți afectează simțul gustului. Presiunea aerului se schimbă cu rapiditate și aerul din cabină este prea uscat. Acest fapt cauzează uscarea membranelor mucoase, ceea ce provoacă reducerea gustului cu până la 30%.

Lipsa poftei de mâncare

Acesta poate fi un simptom al decalajului orar. Nu ar trebui să vă încredeți în mitul care spune că este imposibil să mănânci sănătos în avion. Ai posibilitatea să îți iei cu tine mâncarea preferată, iar multe companii aeriene îți oferă posibilitatea de a opta pentru o masă vegană sau vegetariană în momentul rezervării biletului.

Constiparea

La ce v-ați putea aștepta când stați pe scaun ore întregi? Corpul este construit pentru a se mișca, iar dacă nu îi oferi ceea ce are nevoie, metabolismul și digestia va încetini din pricina inactivității. Pentru a preveni acest lucru, ar trebui să vă mișcați corpul cât mai mult în timp ce stați pe scaun și să vă ridicați măcar o dată pe oră.

Sensibilitatea pielii

Și de această dată puteți da vina pe efectele nefaste ale lipsei de aer și de umezeală din avion. Pielea are nevoie de hidratare și dacă nu are parte de aceasta, ea devine predispusă apariției coșurilor. Acest lucru se petrece pentru că în aceste condiții, sebumul rămâne blocat sub celulele pielii, care, vor încerca să compenseze pentru aerul uscat prin producerea unei cantități mai mare de sebum.

Balonarea și flatulența

Acestea sunt rezultatele directe ale constipaţiei. Incapacitatea de a goli intesinele şi balonarea merg de obicei mână în mână. Asiguraţi-vă că aţi consumat o cantitate suficientă de fibre – 25 de grame pe zi pentru femei şi 30-38 de grame pentru bărbaţi. Alimentele bogate în fibre sunt fulgii de ovăz, zmeura, migdalele, merele, legumele verzi. Beţi des apă şi rămâneţi activi pentru a evita constipaţia.