Ce planuri au cei de la Dexonline pentru Bac 2017

Sesiunea de Bac 2017 se apropie cu pași repezi, iar cei de la Dexonline le-ar putea pregăti ceva celor care au telefoanele în buzunar la examen.

Acum două luni, cei de la Dexonline i-au taxat pe elevii care doreau să copieze la simularea de examen național, schimbând definițiile unor cuvinte găsite în dicționar. Aceștia au relatat pe blogul site-ului cele întâmplate, pornind de la o experiență de anul trecut. Astfel, conform celor din spatele proiectului, în 2016, în timpul simulărilor de examene, au crescut brusc căutările pentru cuvintele care apăreau la una dintre întrebări.

Dexonline a remarcat că, în mod curios, căutările au început să apară chiar înainte de începerea examenului, semn că unii ar fi putut avea acces la subiecte încă dinaintea orei 9. Dexonline a luat decizia de a modifica, temporar, definițiile cuvintelor pretutindeni, a zări și felonie.

Cătălin și Radu de la Dexonline au răspuns câtorva întrebări pe computerblog.ro cu privire la planurile legate de Bac 2017.

Nu există un plan concret pentru BAC 2017, iar din lipsă de voluntari nu se pot face multe lucruri. Totuși, fondatorii site-ului pot observa rapid dacă în timpul examenului cresc căutările pentru anumiți termeni, cum s-a întâmplat la simulare. Ar putea bloca acele pagini pe perioada examenului. Dacă ar exista resurse, s-ar putea monitoriza constant termenii și ar fi ușor de detectat dacă anumite căutări sau accesări ies din tiparul obișnuit al site-ului.

Se pare că oamenii din spatele proiectului nu au avut parte neapărat de un feedback pozitiv, așa cum am remarcat încă de când am relatat evenimentul și am discutat mai pe larg despre Dexonline și acțiunea lor. Aceștia vorbesc despre feedbackul negativ primit la acea vreme, spunând că ”da, am avut suficient, însă mult mai puțin decît mă așteptam. Și trist e că argumentația detractorilor s-a învîrtit în jurul falsei idei „distrugeți viitorul copiilor”, de parcă nu minciuna, ci cinstea le distruge viitorul, de parcă e normal ca viitorul să se construiască prin furt și necinste față de colegi, de parcă cele 20 de zecimi ar conta mult pentru viitorul copiilor, de parcă un rezultat bun la o simulare ar ajuta viitorul șamd (vezi câte prostii se pot extrage din doar 3 cuvinte folosite prost?)”