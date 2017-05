Cât de dezvoltat este mirosul omului: mitul care spune că avem un simț olfactiv slab dezvoltat

Se vehiculează de secole ideea că omul are un simț olfactiv mai slab dezvoltat decât cel al mamiferelor, dar noi studii ne arată că acesta este doar un mit bine înrădăcinat în opinia populară.

Deși am putea crede că simțul olfactiv al oamenilor este mai slab dezvoltat decât cel al mamiferelor, cercetătorii susțin că lucrurile nu sunt atât de negre pe partea noastră de gard. Încă din epoca antică, oamenii au tras concluzia că avem un simț al mirosului mai puțin divin, însă adevărul este că nasul nostru este o mașină senzorială care funcționează la capacități incredibile. În plus, creierul nostru are abilități puternice de procesare a mirosurilor.

Ideea că oamenii au un simț al mirosului slab dezvoltat a fost lansată de anatomistul francez Paul Broca a sesizat că partea creierului responsabilă de perceperea mirosului era mai mică raportat la restul suprafeței creierului, iar diferența devenea ceva mai evidentă dacă acesta o compara dimensiunea ei relativă raportat la celelalte specii de animale. Psihologul Sigmund Freud a subliniat acest mit conform căruia oamenii nu au un simț al mirosului bine dezvoltat, iar această idee a persistat până în zilele noastre, chiar și în interiorul comunității științifice, potrivit Gizmodo.

Potrivit ultimelor studii, partea din creier responsabilă de perceperea mirosului este mult mai mare la oameni decât la celelalte animale. Această idee este atestată de numărul neuronilor (aproximativ 10 milioane) care se regăsesc în această zonă cerebrală. Acest număr de neuroni aproape același ca cel al mamiferelor pe care le invidiem. Mai mult, omul are un creier complex care poate interpreta mirosurile pe care le înregistrează.

Experimentele realizate nu fac decât să sublinieze acest lucru, anume că omul are un simț al mirosului foarte bine dezvoltat. Suntem mult mai sensibili decât șobolanii și maimuțele, de exemplu, cu precădere când vine vorba de mirosul anumitor chimicale (precum o moleculă a cafelei), dar aceste mamifere ne întrec când vine vorba despre altele (precum compușii din carne și ceapă).

Concluzia cercetătorilor este că nu poate fi evaluată calitatea mirosului și că nu putem vorbi de un simț olfactiv mai bine dezvoltat sau mai slab, pentru că problema este mult mai nuanțată. Avem o capacitate olfactivă mai bună când vine vorba de mirosurile care ne sunt familiare, așa cum câinii ne depășesc când vine vorba de distingerea anumitor mirosuri, precum e cel al urinei sau al cărnii.