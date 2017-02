Un studiu recent vorbește despre cele mai aglomerate orașe din lume, prin prisma traficului, iar rezultatele prezintă o serie de cifre impresionante, însă nu în mod pozitiv.

Cei de la INRIX au realizat un studiu de amploare pentru a descoperi care sunt cele mai aglomerate orașe din lume, din punct de vedere al traficului rutier. Aceștia au analizat traficul din 1064 de orașe, din 38 de țări, fiind cel mai mare studiu de acest fel realizat până acum. Din păcate, orașele din România nu au fost incluse, cu toate că ar fi fost interesant să vedem unde se situează cel puțin Bucureștiul.

În top 3 cele mai aglomerate orașe din lume se află Los Angeles, Moscova și New York. Moscova și LA au schimbat pozițiile față de 2015, capitala Rusiei fiind ”liderul” din acel an. New York, în schimb, a reușit performanța de a urca de pe poziția a opta până pe locul 3.

Los Angeles este singurul oraș din top care trece de nivelul de 100 de ore petrecute în aglomerație. Astfel, cei care călătoresc pe drumurile din LA pierd în fiecare an 104,1 ore din cauza traficului îngreunat. Moscoviții, pe de altă parte, ajung să piardă 91,4 ore în fiecare an, iar locuitorii din New York au de-a face cu 89,4 ore pierdute, anual.

Per total, cel mai lent trafic din toate orașele analizate în perioadele de aglomerație a fost descoperit în Oaxaca, Mexic, viteza medie de deplasare în perioadele critice fiind de 5,9km/h, în condițiile în care oamenii pot merge pe jos cu viteza de aproximativ 5km/h.

Studiul mai prezintă și alte informații. Astfel, aflăm că în Londra, costurile suportate de fiecare șofer din cauza aglomerației cresc cu 1.911 de lire pe an, costurile totale la nivelul orașului crescând cu peste 6 miliarde de lire.

Top 5 este completat de San Francisco, cu 82,6 ore pierdute în trafic și de Bogota, cu 79,8 ore pierdute. Urmează Sao Paulo (77,2 ore), Londra (73,4 ore), Magnitogorsk (71,1 ore), Atlanta (70,8 ore) și Paris (65,3 ore). Puteți consulta toate rezultatele studiului realizat de către INRIX aici.