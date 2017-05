Cannes 2017: Ceremonia de deschidere și concurenții din acest an

Festivalul de film de la Cannes 2017 își celebrează cea de-a 70-a aniversare și este unul dintre cele mai recunoscute și vii festivale ale planetei, după Jocurile Olimpice.

Cel mai mare festival de film din lume, Cannes 2017, se desfășoară de-a lungul a 12 zile (de pe 17 până pe 28 mai) și vine cu o selecție a celor mai renumite filme ale anului. Competiția oficială este alcătuită în acest an din 19 lungmetraje și 9 scurtmetraje, dar și de alte creații cinematografice care vor completa programul ediției din acest an. Dar festivalului nu îi va lipsi nici prezența românească, iar România va fi reprezentată prin Cristian Mungiu, în postura de președinte de juriu la scurtmetraje și la filme de școală (Cinéfondation).

Juriul competiției oficiale va fi prezidat în acest an de regizorul spaniol Pedro Almodovar, cu actrița italiană Monica Bellucci care va prezenta ceremonia de deschidere și câștigătorii ediției.

Cannes 2017: Ceremonia de deschidere este o viziune a schimbării

Cea de-a 70-a ediție a Festivalului de film de la Cannes a fost oficial deschisă miercuri de actița Lily-Rose Depp și de regizorul iranian Asghar Farhadi, iar pe covorul roșu de pe Croazetă au fost prezente numeroase nume mari ale industriei.

Așa cum ne-am obișnuit, Cannes 2017 a debutat cu o defilare pe covorul roșu a unor vedete mari, precum Monica Bellucci, Uma Thurman și Marion Cotillard.

Festivalul internațional de film ne aduce în față noi creații artistice dintr-o varietate de genuri de pe fiecare continent al planetei. Filmul care a deschis sesiunea de filme a Cannes-ului 2017, proiectat în afara competiției, este lungmetrajul ”Les Fantomes d’Ismael”, de Arnauld Deslechin, un film francez care aduce în prim plan povestea unui triunghi amoros cu trei mari actori: Charlotte Gainsbourg, Marion Cotillard și Mathieu Amalric.

Dar toate aceste evenimente au fost însoțite și de o scurtă polemică legată de prezența a două pelicule Netflix în competiția pentru Palme d’Or. Astfel, la conferința pe care membrii juriului au ținut-o în prima zi a evenimentului, președintele juriului, Pedro Almodóvar, exprimă un reproș față de generația tânără. Acesta susține că „prima vizionare a unui film nu trebuie să se facă de pe un ecran mai mic decât dimensiunea scaunului pe care stai”, ci că trebuie să te simți umil și mic în fața acestei imagini, menționând că cinematografele au rolul lor esențial. Will Smith, un alt membru al juriului, a luat apărarea platformei, afirmând că cei trei copii ai săi merg la cinema de două ori pe săptămână, în rest, urmăresc peliculele Netflix, cu ajutorul căreia au reuşit să descopere numeroşi artişti.

Cannes 2017: Care sunt așteptările și predicțiile pentru ediția din acest an

În cele 12 zile în care „lumea va privi spre Cannes, iar Cannes-ul va privi spre lume”, vor fi difuzate 60 de filme din 36 de țări, care aparțin mai multor categorii specifice (19 lungimetraje, 9 scurmetraje, 17 filme de școală, 18 „Un Certain Regard” și altele care vor fi în afara competiției propriu zise).

Zvonurile, lansate probabil de cei care au vizionat cele 18 filme ale competiției, spun să s-ar anunța un „an erotic” și asta din pricina creațiilor cinematografice care au în prim plan tema iubirii, începând cu filmul francez ales pentru deschidere lungmetrajul ”Les Fantomes d’Ismael”, de Arnauld Deslechin, și terminând cu un alt film francez, care face parte din competiție- „Amantul Dublu”, de Francois Ozon, menționează adevarul.ro.

Un favorit al ediției din acest an este Sofia Coppola care va veni cu o peliculă aparte The Beguilded, în care va juca Kristen Dunst, Nicole Kidman, Ellen Fanning și Colin Farrell. Cel de-al doilea câștigător al Palme d’Or, Michael Haneke se prezintă cu pelicula Happy End și criticii sunt de părere că are șanse reale la un premiu în acest an, potrivit deadline.com.

Competiția din acest an este destul de acerbă, iar cele 19 lungmetraje ne prezintă nume mari ale cinematografiei care au mai câștigat în trecut premii celebre. Vă amintim aici de câteva creații care vor lua parte la competiție: Wonderstruck, de Todd Haynes, The Killing of a sacred deer”, de Yorgos Lanthimos, ”A gentle creature”, de Sergei Loznitsa, ”Jupiter’s moon”, de Kornél MandruczoThe Beguiled”, de Sofia Coppola, ”Rodin”, de Jacques Doillon, ”Happy End”, de Michael Haneke.