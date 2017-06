Black Panther, viitorul film Marvel primește primul trailer oficial

Black Panther este cel mai nou caracter Marvel ce va beneficia de un lung metraj, iar filmul tocmai a beneficiat de primul său teaser trailer.

Universul Cinematic Marvel nu pare să se încheie prea curând. Studiourile deținute de Disney lucrează simultan la 3-4 filme din MCU și, în fiecare an, suntem asaltați de noi pelicule de super acțiune. Doar anul acesta ați putut vedea deja Guardians of the Galaxy Vol.2, și urmează să ajungă pe marile ecrane primul Spider Man dintr-o nouă serie, urmat îndeaproape de The Avengers: Infinity War. Cu alte cuvinte, dacă sunteți fani ai benzilor desenate cu aceleași nume, nu prea aveți timp să vă plictisiți.

Revenind la Black Panther, filmul este construit în jurul personajului omonim apărut în Captain America: Civil War. Ca idee, benzile desenate care au servit ca inspirația pentru acest erou nu sunt cele mai populare, dar ecranizarea lor a fost foarte importantă. Cei de la Marvel s-au străduit destul de mult să aducă super eroi de culoare în cinematografe, iar acesta este primul care va beneficia de un film de sine stătător. Au exista câteva zvonuri cum că și viitorul Captain America va fi african-american, dar momentan nu există nici o confirmare oficială.

La începutul acestui an au început filmările pentru Black Panther și deja avem parte de un teaser trailer pe care îl puteți vedea mai sus în toată splendoarea sa. Fiind marcat ca teaser, acesta va fi urmat la câteva luni distanță de un trailer un pic mai lung ce ne va dezvălui câteva detalii suplimentare despre intriga lung metrajului.

,,Black Panther spune povestea lui T`Challa care, după evenimentele din Captain America: Civil War se întoarce acasă în țara africană izolată și tehnologic avansată cu numele de Wakanda pentru a-și asuma rolul de rege.” Aceasta este descrierea oficială a peliculei în care Chadwick Boseman își va relua rolul de T`Challa sau Black Panther.

În distribuția filmului ce va avea premiera pe 16 februarie 2018 vor mai juca Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Angela Bassett, Forest Whitaker, Andy Serkis și mulți alții.