Augustin Jianu este fost ministru al comunicațiilor și societății informaționale în cabinetul Grindeanu, iar acesta a răspuns mai multor întrebări adresate de către utilizatorii reddit.

Jianu a răspuns mai multor întrebări venite din partea utilizatorilor români ai reddit, iar mai jos avem câteva dintre întrebările și răspunsurile în cadrul sesiunii AMA – Ask Me Anything (întreabă-mă orice), desfășurată ieri pe reddit.

Fostul ministru a fost întrebat ”cum este să lucrezi în Guvern, mai exact”, de către /u/cosmin96l, iar răspunsul este unul destul de previzibil și dezamăgitor, Jianu arătând că ”Resimți responsabilitatea încă din prima zi de mandat. Zilele sunt lungi. Sistemul e inert, iar rezultatele sunt greu de obținut. Am fost dezamăgit să văd că nu există continuitate între mandate și nu există un proces instituțional de tranziție între mandate. […] Fiecare mandat nou înseamnă un „hard reset”.”

Știm deja cu toții imaginea cu cei trei care au rămas pe poziții în cabinetul Grindeanu: premierul, alături de Augustin Jianu și de Victor Ponta; /u/polmkiujnbhytgv a dorit să afle ”De ce ai rămas până s-a scufundat Guvernul de tot? Ce te-a motivat să „stand up” lângă Grindeanu până la capăt?”, iar răspunsul ne oferă câteva detalii despre funcționarea fostului cabinet: ”Anumiți membri de partid mi-au cerut demisia telefonic, fără să-mi prezinte motive și/sau să ofere argumente. Nu mi s-a părut normal să prezint demisia la simpla solicitare a unui membru de partid.”

Jianu vede cu ochi buni guvernarea lui Dacian Cioloș, vorbind și despre timpul prea scurt pe care l-a avut fostul prim-ministru la dispoziție. Întrebat de către /u/mossad321 ”ce părere aveți de perioada în care a fost Cioloș premier”, fostul ministru al comunicațiilor arată că ”În 2016 eram Director General al CERT-RO (instituție în coordonarea MCSI). Am avut o colaborare bună cu cei 3 miniștri care au deținut portofoliul în acel an. Din păcate timpul scurt nu a permis ducerea la bun sfârșit a proiectelor inițiate, astfel încât să ne dăm seama de impactul lor real.”

/u/zeg685 a dorit să afle de ce Jianu a ales PSD, iar răspunsul a fost cât se poate de simplu: ”Din pură întâmplare”. În continuare, fostul ministru vorbește despre posibilitatea de a fi agent SRI, datorită unei întrebări a lui /u/b95csf: ”Nu. Dar am văzut apetitul unor „comunicatori” din zona PSDragnea pentru a lipi etichete de genul ăsta.”

Jianu a confirmat existența amestecului lui Liviu Dragnea în chestiunile guvernamentale: la întrebarea lui /u/AlbaIulian, ”Cum credeți că s-ar fi dezvoltat guvernul Grindeanu făra intervențiile domnului Liviu Dragnea?”, fostul ministru arată că ”S-ar fi dezvoltat firesc și ar fi fost mai coerent. În fapt, intervențiile lui Dragnea care provoacă incoerența se văd și în cazul guvernului Tudose, încă din prima zi.”

De asemenea, la întrebarea lui /u/mother_of_dragneas, ”Ați fost vreodată martor direct la controlul lui Liviu Dragnea asupra procesului de guvernare?”, Jianu răspunde că: ”Au fost numeroase ședințe de partid la sediul din Băneasa, în care Liviu Dragnea cerea situații din partea miniștrilor și dădea indicații detaliate despre cum ar trebui conduse ministerele. Întâlnirile din Băneasa sunt de notorietate – you can google it.”

N-au lipsit nici întrebările și răspunsurile umoristice, una dintre ele avându-l ca subiect pe ministrul agriculturii, Petre Daea. Întrebat de către /u/HCTerrorist39 dacă ”Daea se preface sau așa e el mereu?”, fostul ministru al comunicaților a răspuns că ”:)) Așa e el mereu”.

