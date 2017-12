Apple a confirmat cea mai tristă conspirație: îți încetinește iPhone-ul ca să nu se închidă

În ultimele săptămâni, s-a dezbătut foarte mult o conspirație legată de încetinirea iPhone-urilor de către Apple. Acum a ieșit la iveală că este adevărată.

Nu se aștepta nimeni. Din păcate, oficialii Apple au făcut mai multe declarații în ultimele zile care nu te vor bucura dacă ești utilizator de iPhone. Atât pentru TechCrunch, cât și pentru The Verge, reprezentanți ai companiei americane au recunoscut că, prin anumite versiuni de firmware, telefonul tău extrem de prețios a devenit semnificativ mai lent.

Totul pleacă de la baterie și de la nivelul de uzură al acesteia. Dacă folosești un laptop în fiecare zi timp de 2-3 ani, te aștepți să nu-i mai țină bateria la fel ca în prima zi. Pe același principiu, acumulatorul din interiorul iPhone-ului tău devine mai ineficient în timp și mai sensibil la intemperii. Ca urmare, dacă se face frig sau încerci să execuți o sarcină mai pretențioasă, respectiva baterie nu face față solicitărilor de la procesor și îți închide aparatul. Soluția găsită de Apple la această problemă este de a micșora în timp real performanța procesorului cu scopul de a micșora presiunea pe baterie. Acesta a fost artificiul prin care anumite telefoane ca iPhone 6 și iPhone 6S se închideau brusc în urmă cu aproximativ un an, doar ca problema respectivă să se remedieze foarte ușor printr-o actualizare de firmware.

Cei de la Apple au afirmat că vor încetini într-un ritm constant toate dispozitivele din portofoliu care au baterii vechi. Dacă decizi să-ți schimbi bateria de la un iPhone 6, aparatul va redeveni rapid, frecvența sa de lucru ajustându-se în conformitate cu noul acumulator. Pe de o parte, gestul gigantului din Cupertino pare a fi unul nobil pentru a te ajuta să folosești un telefon mai mult de doi ani. Pe de altă parte însă, lipsa mediatizării acestor practici a convins mulți posesori de terminale Apple să-și facă upgrade la noile modele deoarece vechile aparate au devenit prea lente și inutilizabile. Doar timpul ne va arăta dacă Tim Cook și compania sa vor avea de suferit din mediatizarea acestei situații.

So it’s true Apple intentionally slow down old iPhones. Proof: My iPhone 6 was bought 3years ago and recently got really slow. APP ‘CPU DasherX’ shows iPhone CPU is under clocked running at 600MHz. After a iPhone battery replacement. CPU speed resumed to factory setting 1400MHz. pic.twitter.com/pML3y0Jkp2

