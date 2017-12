O versiune falsă a unui portofel popular pentru criptomoneda Ethereum, MyEtherWallet, a ajuns în App Store și a atins un nivel de popularitate de invidiat.

Aplicația falsă a fost creată de dezvoltatorul Nam Le. Acesta nu are legătură cu creatorii aplicației originale, care există doar ca aplicație pentru browser.

Cei de la MyEtherWallet (MEW) au confirmat pe Twitter că nu ei au creat aplicația. În tweet, MEW subliniază că ei nu promovează profitul prin software-uri gratuite, cu sursă deschisă. Aplicația originală este gratuită, în timp ce aplicația falsă este vândută cu cinci dolari.

This is NOT US. We have file reports and emailed and reported. Would appreciate the communities assistance in getting these scamtards out of our lives.

PS: We are #Foss4Lyfe https://t.co/SmI8cqNvxA

— MyEtherWallet.com (@myetherwallet) 10 decembrie 2017