Anul Nou cu mesaje inspirate: cum să ieși în evidență cu aceste aplicații

Anul Nou vine în câteva ore. Dacă vrei să dai niște mesaje inspirate, am câteva sugestii pentru tine.

Toată lumea dă mesaje de Anul Nou, dar inspirația nu ne lovește mereu atunci când ar trebui. Până și Google are un doodle special pentru Anul Nou. Pentru a nu fi prins în impas la trecerea în noul an, am creat o listă cu aplicații pentru felicitări de Anul Nou.

Ce-i important și ar trebui să ții minte e că gestul contează mai mult decât mesajele pompoase. Fii sincer în urare și ceilalți vor aprecia.

Aplicații care te ajută de Anul Nou

Cei care vor să trimită felicitări de Anul Nou celor dragi, pot folosi cu aplicația ”Mesaje de Anul Nou 2017”. Este o aplicație rudimentară, disponibilă pe Android, care conține mai multe liste cu mesaje pentru prieteni, rude, sau persoanele iubite.

Copiezi un mesaj și apoi îl lipești în aplicația de mesagerie pe care o folosești cel mai des. Cel mai probabil va fi Facebook Messenger. Nu are cea mai frumosă interfață, dar ai câteva zeci de mesaje de Anul Nou din care poți alege. O poți descărca de aici.

Câteva gânduri bune poți trimite și cu aplicația ”Mesaje de Sărbători”. Este o aplicație ceva mai complexă, gândită pentru toate sărbătorile majore, inclusiv pentru Revelion. Aici, după ce ai ales un mesaj de Anul Nou, poți alege să-l trimiți direct din aplicație, prin SMS sau prin email. Aplicația este gratuită și poate fi descărcată de aici.

Cei care vor să trimită ceva mai complex decât un text scris pot opta pentru aplicația New Year Greeting Cards. Eventual, puteți instala una dintre cele două aplicații de mai sus pentru a avea acces la mesaje de Anul Nou. Apoi le poți copia în această aplicație, peste una dintre fotografiile disponibile, pentru a trimite o felicitare de Anul Nou. Poți chiar să desenezi peste imagini, pentru a le personaliza, iar apoi poți distribui felicitarea cu ușurință. Aplicația este gratuită și poate fi descărcată de aici.

Închei lista cu un program pentru posesorii de iPhone. La fel ca ”Mesaje de Sărbători”, aplicația ”SMS-uri de Sărbători” vă permite să alegeți din mai multe liste cu texte potrivite tuturor sărbătorilor mari. Aplicația trimite textul ales prin SMS și o puteți descărca de aici.