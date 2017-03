Aceste setări pentru browser îți pun în pericol datele personale

Anumite setări pentru browser te pot ajuta dacă faci deseori cumpărături online, dar ți-ar putea pune și probleme.

Funcția de autofill din browser este mai mult decât binevenită atunci când faci cumpărături online, deoarece nu trebuie să-ți scoți constant cardul din portofel pentru a completa datele necesare. Informația apare automat, iar tot ce trebuie să faci este să confirmi plata.

Cu toate acestea, o descoperire făcută de un dezvoltator finlandez arată de ce timpul pe care îl câștigi cu ajutorul acestei setări pentru browser s-ar putea întoarce împotriva ta: hackerii au descoperit o metodă prin care pot accesa datele stocate în browser, arată latesthackingnews.com.

Într-un GIF postat pe Twitter și disponibil mai jos, Viljami Kuosmanen arată cât de simplu pot fi furate datele din browser. Dacă un hacker îți supraveghează activitatea online, acesta poate primi instantaneu toate datele disponibile în autofill, începând de la nume și prenume și continuând cu datele și mai sensibile, cum ar fi cele ale cardului.

This is why I don’t like autofill in web forms. #phishing #security #infosec pic.twitter.com/mVIZD2RpJ3

— Viljami Kuosmanen ⭐ (@anttiviljami) January 4, 2017