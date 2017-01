O țigară electronică explodată a lăsat un tânăr fără 7 dinți

Nu este prima oară când aflăm detalii despre o țigară electronică explodată, dar acesta ar putea fi cel mai serios caz din ultimii ani.

În continuare sunt foarte multe persoane care folosesc țigări electronice, fie din pasiune, fie în încercarea de a se lăsa complet de acest viciu.

Efectele negative ale acestei activități nu sunt foarte evidente și există studii de ambele părți. Unele afirmă că utilizarea unei țigări electronice este sănătoasă, alți sunt de părere că vă expuneți la riscuri similare cu cele derivate din fumatul de țigări obișnuite.

Un lucru este însă sigur, țigările clasice nu explodează, iar în ultimii ani au fost multe situații în care am vorbit despre o țigară electronică explodată.

Unul dintre cele mai grave cazuri de acest gen s-a desfășurat în urmă cu câteva zile în Idaho, Statele Unite, potrivit Gizmodo. Acolo, un individ a pierdut șapte dinți și a suferit arsui de gradul doi pe o parte importantă din față după ce o țigară electronică supradimensionată precum cea din imaginea de mai sus i-a explodat în timp ce se afla în gură.

Acest tip de echipamente poartă numele vaporizer mod. Pentru că dimensiunile sunt mai mari, iar cea mai mare parte a dispozitivului este formată din baterie, consecințele nu sunt neapărat surprinzătoare.

,,Fac asta de aproximativ un an acum și vă pot asigura că nu am făcut nimic din ce nu trebuia să fac (bateria era pusă bine și de fiecare dată am apelat la specialiștii de la magazin să mi-l asambleze în caz de mentenanță sau când am vrut să adaug lucruri). Dar mi-a explodat în față. Am pierdut cel puțin șapte dinți, am arsuri de gradul 2 pe față și pe gât, iar din gură, gât și buze am extras bucăți de plastic, dinți și alte obiecte străine.” Andrew Hall a încercat să detalieze cea mai mare parte a experienței macabre prin care a trecut pe pagina personală de Facebook. Dacă vreți să vedeți mai multe imagini de la eveniment, folosiți acest link, cu mențiunea că unele arată foarte rău.