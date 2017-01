10 sfaturi pentru o viață digitală sănătoasă în 2017

“Another year over, a new one just begun” 🙂 . Profit de efuziunea de început de an, când, după sezonul “fieca”, avem planuri mari: să fim mai buni, mai deștepți mai frumoși etc., și las aici câteva sfaturi pentru o viață digitală mai sigură.

Așadar, pentru sănătatea vieții tale digitale îți recomand ca în 2017 să dai mai multă atenție următoarelor aspecte:

Scrie fiecare email ca și cum ar urma să fie publicat de Wikileaks peste un timp. Sfatul este valabil pentru orice fel de mesaj scris, de altfel. Doar vorbele “zboară”, în schimb, orice scrii poate și va fi folosit împotriva ta, ar fi esența acestei recomandări. Nu există comunicare de “culise” în scris, totul poate fi interceptat și deveni public oricând.

Trăiește acum, nu mâine sau mai târziu este un sfat la fel de bun și în securitatea cibernetică, mai ales pentru update-uri sau backup, pe care tindem să le amânăm la nesfârșit. Știi cum e, aceste acțiuni fac parte din seria lăsatului de fumat sau a mersului la sală: totdeauna „mai târziu” pare un moment mai bun decat „acum”, când avem lucruri mult mai importante de făcut. Dacă optezi pentru actualizările automate și îți propui ca la un anumit interval să-ți faci backup, o să vezi că nici nu o să-ți ia foarte mult timp și, treptat, o să creezi o rutină cibernetică sănătoasă.

Gândește-te întotdeauna și la planul B – ce faci dacă ți se criptează fișierele? De fapt, “fișiere” sună prea general și impersonal, așa că nu îi pasă nimănui de ele. Reformulez: ce faci dacă îți sunt criptate pozele si clipurile din vacanță și din toate celelalte momente importante, pe care vrei să le păstrezi și altundeva decât în minte? Salvează-le într-un serviciu cloud și, dacă e posibil, fizic, pe un alt dispozitiv.

Pentru o viață digitală sănătoasă, evită să deschizi link-uri trimise pe mail de persoane necunoscute sau mesaje de la persoane cunoscute, pe care nu le așteptai. Verifică întotdeauna de două ori, mediul digital nu este locul potrivit unde să mergi pe încredere. Aceste mesaje pot veni de pe conturi compromise, fiind distribuite către toată lista de contacte, pentru a fura datele sau a infecta cât mai multe dispozitive.

Comunicarea cu cei dragi e bună oricând și sub orice formă, dar cu grijă la datele pe care le dăm dezvoltatorilor de aplicații de mesagerie. De exemplu, sfatul meu este să renunti la aplicația de messenger de la Facebook pentru dispozitivele mobile și să folosești mesajele doar pe PC sau laptop, pentru a limita colectarea de date despre tine. Încearcă aplicații care (până în acest moment, cel puțin) s-au dovedit mai sigure, cum ar fi Telegram.

Fii deschis, dar mai păstrează ceva și pentru tine – cum ar fi parolele! Acestea nu ar trebui să fie deloc ușor de descifrat. Încearcă să creezi parole complexe, dar pe care să le ții minte ușor, prin regula asocierii: de exemplu, inițialele dintr-un vers care îți place, plus o cifră. Nu în ultimul rând, folosește o parolă unică pentru fiecare site unde ai cont.

Citește mai mult – un sfat la fel de bun și atunci când vine vorba de “termenii și condițiile” aplicațiilor pe care le instalezi și pe care nimeni nu are răbdare să le parcurgă. Ok, nu e cea mai plăcută lectură posibilă, dar citește-le măcar în diagonală, ca să vezi dacă nu cumva acorzi permisiuni pe care nu ți le-ai dori.

Folosește o soluție de protecție, iată un alt sfat care se poate dovedi salvator și în mediul digital! Dacă atenția te poate feri de multe pericole în lumea digitală, există și unele amenințări (cum ar fi programele ransomware) pe care nu le poate recunoaște și respinge decât o tehnologie specializată de securitate.

Poți să fii atât de generos încăt să împarți orice cu ceilalți, mai puțin datele tale de autentificare. De exemplu, atunci când te conectezi la rețele wi-fi publice, care sunt foarte ușor de interceptat de oricine e interesat și se pricepe puțin la tehnologie, fie folosește un VPN, fie nu intra niciodată în conturi unde ai date sensibile, cum este cel de online banking.