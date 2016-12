”I Know What You Download” este un serviciu care ar putea să îngrijoreze mulți utilizatori de torrente.

Unul dintre motivele pentru care mii de oameni din toată lumea au primit avertismente de la deținătorii de drepturi de autor este faptul că unele companii monitorizează fișierele distribuite prin intermediul site-urilor de torrente. După cum scrie și site-ul TorrentFreak, o persoană care nu folosește un VPN, sau un proxy își asumă un risc important în ceea ce privește securitatea.

Pe parcursul timpului, au apărut mai multe site-uri care analizează traficul de pe site-urile de torrente, însă ”I Know What You Download” se diferențiază de acestea prin faptul că publică absolut toate informațiile. Asta înseamnă că un utilizator își poate verifica activitatea prin simpla introducere a adresei IP. Site-ul are în baza de date în jur de 460.000 de torrente și alte 70 de milioane de adrese IP obținute doar în ultima lună.

Mai multe decât atât, puteți vizualiza și torenții folosiți de alți oameni, singura informație necesară fiind adresa IP. Iar pentru cei extrem de curioși, ”I Know What You Download” are și un instrument de spionaj interesant. Nu trebuie decât să trimiteți un link special creat cu ajutorul acestui feature, iar în momentul în care o persoană accesează linkul, veți putea vedea istoricul descărcărilor sale.

De exemplu, dacă accesați instrumentul și introduceți www.playtech.ro, site-ul va genera un link special. Acesta din urmă va fi trimis unei persoane, iar în momentul în care victima îl accesează, voi veți putea vedea istoricul ei, iar ea va fi redirecționată către Playtech.

Din câte se pare, creatorii site-ului doresc să-și demonstreze capacitățile de monitorizare a traficului prin implementarea acestui site. Cât despre neplăcerile cauzate utilizatorilor care ar dori să rămână anonimi, aceștia au spus că, în general, nu răspund cererilor de înlăturarea a informațiilor.