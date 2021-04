Andreea Antonescu uimește din nou. Mesajul transmis acum Elenei Marin

Andreea Antonescu uimește cu mesajul pe care i l-a transmis Elenei Marin. Jumătatea trupei Andre nu a uitat nicio clipă de prietena ei care a rămas în Republica Dominicană.

Andreea Antonescu o are în gând pe Elena Marin care a reușit și la consiliul de eliminare din cursul serii de duminică să îi impresioneze pe fanii show-ului care au votat-o în număr mare. Cea care a plecat acasă a fost Mellina de la Războinici.

După ce jumătatea trupei Andre a părăsit competiția destul de repede după ce colegii din tabăra roșie au considerat că nu are veleități sportive și astfel nu-i poate ajuta să ajungă cât mai sus, mai departe în concurs a rămas Elena.

Dansatoarea Andreei Bălan continuă să lupte cu toate forțele pe traseele din Republica Dominicană. Andreea Antonescu s-a apucat să-i facă publicitate prietenei sale, după ce Faimoșii au pierdut unul din jocurile de imunitate.

”Sunt prietenă cu Elena, o cunosc pe Elena, pe noi nu ne-au apropiat repetițiile interminabile în care Elena stătea cu mine să facem dansurile. Au fost poveștile de viață care ne-au apropiat. Nu mi-a plăcut faptul că s-a dorit foarte mult ca eu să intru într-o anumită bisericuță, nu din apreciere față de mine, ci din dorința de a rămâne Elena singură”, spunea Andreea Antonescu.

Fosta concurentă de la tabăra roșiilor a dus o adevărată campanie de strângere de SMS-uri pentru Elena, preferata cântăreței. ”Ăștia doi mă fac să plâng. Îi aștept la aeroport! Elena Marin, pe tine cu trofeul”, a postat jumătatea trupei Andre după ce a urmărit o discuție dintre Jador și artistă.

Mai mult decât atât, pe rețelele de socializare ale solistei se regăsesc deseori poze sau filmulețe cu cei rămași să se lupte pentru premiul cel mare. Din păcate, Antonescu a fost primită inițial cu brațele deschise între colegii săi, dar ulterior aceștia nu au mai susținut-o deloc pentru că au considerat că nu îi ajută deloc să aducă puncte acasă pentru a câștiga premiile de mâncare sau comunicare.

”Sper, totuși, că nu m-au părăsit calitățile de fată elegantă și nu cred că vrei să știi cum am mâncat primul fel de mâncare pe care l-am primit când am ieșit din competiție, dar consider că vor reuși foarte bine să mă reintegrez în societate. Până acum am făcut față aeroporturilor prin care am trecut. Uitați-mă aici, sunt bine, sunt ok. E de bine”

Andreea Antonescu