Ce a spus Ana Porgras despre imaginile cu Zanni plângând la Survivor. Ți se rupe inima

Telespectatorii emsiunii Survivor România au rămas profund impresionați de reacția emoționantă a lui Zannidache atunci când Ana Portgras a fost eliminată din competiția din Republica Dominicană. Trapperul a izbucnit în plâns după ce și-a pierdut partenera din concurs, lucru care a mișcat-o și pe fosta gimnastă. Ce mesaj i-a transmis Ana lui Zanni.

Plecarea subită a Anei Porgras de la Survivor România a fost, probabil, cel mai șocant moment de până acum din cadrul competiției din Republica Dominicană.

În prima ei apariție televizată de la eliminarea sa din concurs, Ana Porgras fost invitată în cadrul emisiunii Teo Show de la Kanal D, acolo unde a recunoscut că nu-i poartă ranchiună lui Jador, deși el este cel care a propus-o spre eliminare, pentru a ajunge la votul pubicului de acasă.

Eu i-am zis: „Poate ca sunt de acord cu tine, dar felul in care ai facut-o…eu, ca femeie, nu am fost de acord. Poti sa iti spui parerea, dar o poti face frumos”. Apoi am vazut o schimbare, nu mai reactiona asa urat, si m-a bucurat asta”, a declarat Ana Porgras la Teo Show, conform wowbiz.ro ,

Cât privește imaginile cu Zanni când plânge la Consiliu, după ce ea părăsește platoul din jungla dominicană, fosta Faimoasă a zis că nu poate urmări acel clip deoarece o emoționează până la lacrimi.

Între Zanni și Ana Porgras s-a format o relație frumoasă de prietenie care a pus pe jar inimile fanilor Survivor. Aceștia speră ca legătura dintre cei doi să devină mai puternică, atunci când se vor reîntâlni în România, și, de ce nu, să se transforme într-o frumoasă idilă. Fosta Faimoasă spune că între ea și trapper s-a format o conexiune incredibilă, mai presus decât cea de parteneri de viață.

„Nu ma pot uita la imaginile astea (n.r. cu Zanni) pentru ca ma emotioneaza si imi vine sa plang. Eu am vazut in Zanni mai mult decat ce vad oamenii. I-am vazut sufletul, am vazut ca are nevoie sa fii cu afectiune si iubire spre el, ca sa poata oferi si el la randul lui asta. Stiu ce am trait alaturi de el si cat m-a sustinut.