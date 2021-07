Cum arată ”uzina secretă” de la Survivor România. Totul despre cum s-a filmat și ce nu s-a văzut la TV

Survivor România 2021 și-a desemnat câștigptorul. Zannidache este cel care a ridicat trofeul celui mai dur și urmărit reality-show de la noi din țară. Lupta finală a voturilor s-a ținut între Faimos și Andrei Dascălu. Totul despre cum s-a filmat și ce nu s-a văzut la TV. Unde se desfășoară traseele de la Survivor, de fapt.

Zanni este marele câștigător al sezonului 2 Survivor România. Din păcate pentru Războinicul Andrei Dascălu, trapperul a fost susținut de mai multă lume de acasă, iar rezultatul și-a spus cuvântul în marea finală de sâmbătă, 10 iulie.

Timp de șase luni de zile, concurenții s-au luptat cu foamea, extenuarea fizică, stresul competiției, condițiile extreme de supraviețuire, conflictele și problemele din camp doar pentru a demonstra că pot câștiga trofeul mut râvnit de la Survivor România.

Unde se desfășoară concursul Survivor România, de fapt? Ei bine, flota Survivor România 2021 a fost găzduită în localitatea La Romana din Republica Dominicană. Orașul se află la 120 km de capitala Santo Domingo şi la 80 km de Punta Cana, iar pentru a ajunge aici trebuie să parcurgi un drum lung de 12 ore, 8969 de kilometri și o escală la Istanbul.

Cu toate acestea, probele și traseele dificile pe care Războinicii și Faimoșii le-au parcurs s-au desfășurat pe o insulă dintr-o zonă protejată a Mării Caraibilor. Pentru a ajunge la această destinație, pe insula unde se filmează emisiunea Survivor, turiștii pot parcurge, cu barca de viteze, un drum de 40 de minute din portul Bayahibe, situat la 16 km de orașul La Romana.

În ceea ce privește decalajul dintre zile, episoadele apar la televizor la 3 zile după ce au fost filmate. Echipa de filmare este una mixtă, formată 25 de persoane: români, turci și localnici. Conform celor de la click.ro, producătorii, cameramanii, regizorii stau în corturi, la buza junglei, având în față o linie fină a plajei și imensitatea Mării Caraibilor.

Uzina de pe insulă reprezintă zeci de metri de cabluri, camere mobile, camere fixe, fotografi care aleargă după concurenți, drone și operatori gata de acțiune. După ce ziua de filmare ajunge la bun sfârșit, totul se strânge, se împachetează în cutii imense și se urcă în bărci.

„Mulțumesc tuturor celor care m-au susținut și care și-au dorit ca eu să ajung până aici. Din păcate, nu am putut câștiga, dar sunt cu sufletul împăcat. Tot ce am susținut de la începutul competiției, am și demonstrat, sunt sportiv. Sunt mândru de mine, nu sunt supărat, nu am visat la finala, asta este wow pentru mine, că am ajuns până aici.

Am visat maxim până la individuale, nu am visat niciodată finala. Zanni merita câștigul, a trecut prin multe în competiția asta, îl apreciez foarte mult și îi doresc numai bine de acum încolo. Sunt mândru de mine, mândru că mi-am făcut familia fericită și că lumea de acasă m-a susținut. Da, mi-am depășit așteptările, am o problema cu încrederea.” a declarat Andrei Dascălu pentru Wowbiz.