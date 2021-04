Zanni a primit decizia finală la Survivor România. Ce se întâmplă după ce a încălcat regulamentul

Zanni a fost prins că a încălcat regulamentul la Survivor. Totul s-a întâmplat, spune Faimosul, după ce a găsit două pachete de biscuiți pe care le-a luat și le-a împărțit cu câțiva colegi din echipa lui.

Concurentul a recunosc că a greșit și că a înălcat regulamentul. El a spus că își va asuma orice pedepeasă și a încercat să se scuze, spunând că ar face același lucru în orice circumstanțe, nu doar la Survivor.

Situația lui a fost analizată, iar prezentatorul Daniel Pavel a anunța5 ce urmează să se întâmple cu Zanni, după ce acesta și-a procurat hrană din locuri nepermise.

Și pentru că fapta nu a fost atât de gravă, Zanni s-a arătat bucuros că a recunoscut ce a făcut și a mulțumit staff-ului Survivor pentru trecerea cu vederea în ceea ce privește abaterea Faimosului de la regulament.

„Vă mulțumesc mult și nu se va mai repeta, promit! Mă simt bine că am recunoscut. Mulțumesc, apreciez că m-ați iertat.”, a spus Zanni.

Zanni a găsit două pachete de biscuiți, așa că le-a luat și a împărțit cu alți colegi de la Faimoși mâncarea. Ajuns în Consiliu, Zanni s-a simțit presat să recunoască ce a făcut.

„Am furat. Îmi asum. Se numește furt, că nu aveam voie. Am vrut să-l împart cu echipa. Și am văzut-o pe Elena singură pe plajă și am spus că s-ar bucură să-i dau un biscuite, doi. M-am dus la Elena, deși ceva în mine îmi spunea să nu-i dau.

Și i-am spus ‘ia’. Și ea mi-a mulțumit. După ce am plecat, după o discuție cu Moro, ea a venit la mine și mi-a spus ‘nu vreau. Mă oftic că nu mi-ați dat și mie și mi-e frică că îmi puteți scoate ochi’. Mai aveam un pachet de biscuiți, a spus că nu, dar a luat și din ăla. Ea a vrut să nu ia ca să nu-i scoatem ochii. A spus că îi e frică, dar a luat în continuare”, a recunoscut Zanni.