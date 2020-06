What`s Up, ridicat din nou de polițiști. Scenele violente s-au petrecut în plină stradă

Marius Ivantea, cunoscut sub numele de What`s Up se pare că iar are probleme cu poliția, în urma unui scandal în plină stradă, cu alte cuvinte artistul a recidivat.

What`s Up recidivează și este arestat de poliție

Marius este rcunoscut pentru comportamentul impulsiv și totodată agresiv, și nu ar fi la prima abatere de genul acesta, dar se pre că și de data asta vina îi aparține. Conform unor surse, artistul s-ar fi încăierat în plină stradă fiind nevoie de intervenția poliției. deoarece a fost implicat într-o bătaie chiar în mijlocul străzii.

Scenele violente s-au petrecut în plină stradă

Presupusl confilct, conform surselor, ar fi plecat de la faptul că artistul ar fi avut muzica dată prea tare. Cel care-l atenționase era unul din vecinii săi, veniți la ușa acestuia. Sursele spun că vedeta nu a mai ținut cont de faptul că vecinul ar fi avut în brațe un copil, năpustindu-se asupra lui. Cei din jur au chemat forțele de ordine, aceastea fiin defapt singurii care au reușit să calmeze spiritele și să-l liniștească pe What`s Up.

Reamintim că în decembrie 2019, în urma unei reclamații făcute de actuala iubită, What`s Up a ajuns în arestul poliției, după ce acesta a fost extrem de violent cu iubita sa. Evenimentul a concluzionat cu venirea de urgență a oamenilor legii la apartamentul acestuia din Capitală. Polițiștii l-au scos în cătușe pe artist din locuința lui, după ce a fost violent cu femeia care se afla în preajma sa. Solistul nu era nici de această dată la prima abatare, ajungând pe mâinile polițiștilor și în seara de 9 decembrie, după ce alt scandal monstru avut loc tot în imobilul lui. Mai mult decât atât, se pare că What’s Up a devenit recalcitrant în ambele cazuri atunci când oamenii legii au acționat. De altfel și divorțul de Simina a fost în urma unor astfel de scene deviolență și scandal.