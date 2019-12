Vrea să o antreneze pe Simona Halep, după ce a învins cancerul. Cine este sportiva care a impresionat o lume întreagă

O fosta tenismenă italiană dezvăluie că a învins lupta cu cancerul și ar dori să reintre pe teren. Nu oricum, ci în calitate de antrenor.

Francesca Schiavone, o cunoscută tenismenă de origine italiană a mărturisit în urmă cu câteva zile că în ultimele șapte luni s-a luptat cu una din cele mai răspândite boli și anume cancerul.

„Am fost diagnosticata cu o tumoare maligna. A fost cea mai grea batalie din viata mea. Dar si cea mai importanta victorie. Cand am fost anuntata ca am invins cancerul, am explodat de fericire. Sunt deja gata de noi proiecte, pe care mi le doream, dar nu le puteam realiza”, a transmis aceasta.

Simona Halep, îndrăgită de o fostă jucătoare din Italia

Din fericire, Francesca a câștigat lupta cu cancerul iar acum vrea să se întoarcă la muncă. Italianca spune că și-ar dori mult să o antreneze pe Simona Halep, notează ziare.com.

„As vrea s-o antrenez pe Simona Halep. Este o fata seriosa si mi-ar placea sa o antrenez. Are un potential urias si poate reveni pe primul loc in lume si sa ramana mult timp acolo”, a dezvaluit Francesca intr-un interviu acordat Gazzettei dello Sport.

Fosta tenismenă italiană a câștigat Roland Garros în 2010 și s-a retras din tenis în 2018, după ce câștigat opt turnee la simplu în carieră. Cel mai important succes înregistrat al acesteia este cel din vara anului 2010, când s-a impus la Rolland Garros. Cea mai bună poziție obținută de Francesca Schiavone în ierarhia WTA a fost cea cu nr. 4.

Simona Halep și-a trecut în palmares un singur trofeu în anul 2019, dar a câștigat din tenis aproape 7 milioane de dolari și a bifat mai multe recorduri. După ce a primit nota 9 pentru performanțele din acest an, campioana de la Wimbledon a fost clasată pe locul 2 în topul celor mai bune jucătoare de tenis din ultimul deceniu.