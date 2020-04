Vot împotriva prelungirii stării de urgență. Politicianul care se va opune deciziei lui Klaus Iohannis

În urma anunțului președintelui României, Klaus Iohannis, cu privire la prelungirea stării de urgență până la jumătatea lunii mai, au început să apară deja primii opozanți. Vezi cine este politicianul care spune „nu“ deciziei șefului de stat.

Pentru ca starea de urgență să fie prelungită în țara noastră, decretul prezidențial trebuie să primească votul Parlamentului. Altfel, valabilitatea ordonanțelor militarea se va încheia. Primul lider de partid care și-a făcut publică poziția de opozant este nimeni altul decât Călin Popescu-Tăriceanu. Președintele ALDE a declarat că nu va vota prelungirea stării de urgență în România.

Șeful ALDE acuză totodată Guvernul că profită de starea de panică instalată în rândul cetățenilor și îi consideră pe liderii acestuia incapabili să analizeze corespunzător situația prin care trece România, fapt ce demonstrează o lipsă clară de experiență.

„Profitând de emoția publică uriașă, dl Klaus Iohannis prelungește, fără nici un fel de analiză sau plan de viitor, starea de urgență pe toată țara pentru încă 30 de zile! Recunosc că am votat cu inima strânsă și prima dată decretul care impunea aceasta stare excepțională.

Am votat pentru că am crezut că doar regulile democratice îi incurcă pe guvernanti în a lua niște măsuri care să limiteze răspândirea coronavirusului. Între timp am văzut cu toții că nu democrația îi încurca pe conducătorii noștri, ci lipsa de experiență și încapacitatea de anticipare.

Am revăzut zilele astea toate ordonanțele militare pe care le-au dat în perioada asta de stare de urgență și am constatat că sunt extrem de puține măsuri care nu ar fi putut fi luate în vremuri normale“, acuză șeful ALDE.