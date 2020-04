Tăriceanu, atac dur la adresa Guvernului: „Poporul ăsta încercați voi să-l țineți în casă cu ordonanțe militare fără cap și fără coadă?”

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a făcut pe pagina sa de Instagram o postare care a stârnit puternice controverse. Acesta a încercat să rescrie discursul lui Toma Caragiu din filmul „Actorul şi Sălbaticii” într-o variantă pe care acesta o consideră actuală.

Tăriceanu a rescris discursul din filmul „Actorul și sălbaticii”

În urmă cu o zi, politicianul a dezvăluit pe pagina sa de Instagram ultimul film pe care l-a vizionat. Potrivit postării sale, Călin Popescu Tăriceanu a revăzut cu mare plăcere filmul „Actorul și sălbaticii”. Acesta a subliniat faptul că a intrat în pielea lui Toma Caragiu și s-a gândit cum ar fi sunat discursul lui în aceste vremuri grele de pandemie și restricții de circulație impuse de autorități.

„Cum ar fi arătat monologul lui Toma Caragiu din ”Actorul și sălbaticii” azi? Zilele trecute am revăzut cu mare plăcere „Actorul și sălbaticii”. M-am gândit că dacă marele Constantin Tănase ar mai fi printre noi, probabil că celebrul monolog al lui Toma Caragiu ar suna așa:

Poporul ăsta încercați voi să-l țineți în casă cu ordonanțe militare fără cap și fără coadă? Poporului căruia i-au murit în închisorile comuniste mii de eroi pentru ca noi să putem vorbi liberi îi spuneți voi să tacă?

Poporului ăsta care a murit pentru a răsturna cea mai cruntă dictatură comunistă din Europa îi cereți voi să nu vadă hoțiile, prostia și incompetența voastră?

Poporului ăsta care a trăit 40 de ani cu 2 ore de emisiune TV și aia controlată de partid, îi cereți voi să accepte propaganda și minciunile voastre?„, a scris Călin Popescu Tăriceanu pe Instagram.

Vezi imagini video postate de politician pe pagina sa de Instagram:

Tăriceanu nu va vota prelungirea stării de urgență

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat pe pagina sa de Facebook că nu va vota prelungirea stării de urgență. Acesta își explică gestul ca fiind un mijloc de a proteja populația de abuzurile care pot apărea pe parcursul acestei stări de urgență și totodată promovează ca și soluție, măsurile dispuse de o administrație civilă.

”Am votat în luna martie starea de urgență pentru că am crezut că doar regulile democratice îi încurcă pe guvernanți în a lua niște măsuri care să limiteze răspândirea coronavirusului. Între timp am văzut cu toții că nu democrația îi încurca pe conducătorii noștri, ci lipsa de experiență și încapacitatea de anticipare”, a scris Călin Popescu-Tăriceanu.

Acesta a mai menționat faptul că aceste ordonanțe militare impun mai multe condiții cetățenilor, în favoarea autorităților, care potrivit spuselor lui Tăriceanu, ar încerca să mușamalizeze anumite informații.

”Nu o să votez pentru prelungirea stării de urgență pentru că, la adăpostul ei, aceste ordonanțe militare legalizează lipsa de transparență și deschid drum liber abuzurilor. Nu o să votez pentru prelungirea stării de urgență pentru că nu am văzut în motivarea autorităților pentru prelungirea stării în toată țara o analiză care să arate de ce este nevoie să o facă peste tot”, a scris acesta pe Facebook.