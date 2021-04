Vlad Voiculescu a vorbit despre locurile la ATI: ”167 de copii sunt internați”

Anunțul de care toți românii se temeau. Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu a spus adevărtul despre cum gestionează autoritățile pandemia de coronavirus în această perioadă. Câte locuri sunt ocupate la secțiile de Terapie Intensivă, în acest moment.

Ministrul Sănătății a făcut un anunț îngriorător privind al treilea val de coronavirus. Duminică, 4 aprilie, Vlad Voiculescu a susținut o conferință de presă pentru a discuta problemele numărului alarmant de cazuri cu infecție de COVID-19 din România.

Câte locuri sunt ocupate la secțiile de Terapie Intensivă din țară precum și care sunt măsurile pe care autoritățile le vor lua pentru ca sistemul românesc de sănătate să poată face față problemelor în contextul pandemic.

Vlad Voiculescu a vorbit despre locurile la ATI. Ministrul Sănătății a făcut publice un bilanț cumplit: 167 de copii sunt internați în spitale, după ce au fost diagnosticați pozitiv cu noul coronavirus.

Dintre aceștia, 16 sunt la secția de Terapie Intensivă, dintre care doi sunt intubați la aparatele de oxigen. Vlad Voiculescu a explicat care sunt cele trei măsuri pe care ministerul le-a luat pentru a combate

Am mers către spitale către care ne-ar fi plăcut să nu apelăm, am mers la suplimentarea paturilor, spitalul Fundeni, institutul clinic Fundeni, 70 de paturi cu oxigen și 14 paturi AȚI fie disponibile fie în pregătire. Am mers către Institutul Oncologic București, 35 de paturi la Spitalul Colentina, 2 la Gerota, la Colțea 16 paturi cu oxigen.

O creștere a numărului de paturi în unitățile mobile. Creștere de la 8 la 12 paturi la fiecare mașînă. De mâine vom avea 12 paturi în plus la Victor Babeș în București. Asta e prima măsură pe care am luat-o în ultimele 48 de ore.

A două este regândirea fluxurilor medicale, o măsură în curs ce are două obiective: reducerea presiunii de pe UPU. Al doilea obiectiv este acela al redirectionarii al urgențelor de patologie non-covid către spitale care până acum nu au oferit îngrijire pentru urgențe. Așa-numitele spitale de cronici care au resurse.

Al treilea punct este măsură concentrării tuturor forțelor în perioada următoare pe ceea ce este exigență momentului: îngrijirea pacienților cu covid19. Asta ar putea să însemne amânarea unor operații elective, ar putea să însemne că anumite spitale sau secții ori resurse umane să fie concentrate către tratamentul pacienților covid19″, a declarat Vlad Voiculescu, potrivit Realitatea.