Vlad Gherman și-a îngrijorat fanii teribil cu ultimele declarații pe care le-a făcut în mediul online. Actorul a făcut mai multe postări în care vorbea despre starea lui de sănătate, lucru care i-a făcut pe admiratorii lui să se îngrijoreze pentru el.

Vlad Gherman vorbea, după despărțirea de Cristina Ciobănașu, că vrea să se reapuce de sport și să țină dietă pentru a ajunge din nou la silueta pe care o avea în urmă cu câțiva ani.

Nimic rău în asta, doar că actorul a postat câteva imagini spunând că nu se simte deloc bine și le-a spus fanilor că nu a mâncat nimic timp de 24 de ore.

Se pare că este vorba despre o dietă care presupune postul intermitent, adică o perioadă aleasă de timp în care nu ai voie să mănânci nimic. Aceeași dietă o ține și Oana Roman și a vorbit despre asta, însă vedeta a ales să țină postul intermitent cu o pauză de 16 ore în care să nu consume nimic, având un interval de 8 ore în care poate să mănânce.

Se pare că Vlad Gherman a fost puțin mai radical și a decis ca timp de 24 de ore să nu mănânce nimic. El a postat o fotografie în care se uita în frigider, alături de textul „Fasting 24h? Cea mai proastă decizie din viața mea”.

Actorul a vorbit despre provocările prin care a trecut din punct de vedere psihic odată cu despărțirea de Cristina Ciobănașu, cea cu care a avut o relație de 9 ani.

M-am detașat complet. Eu vreau să mă fac bine. Nu am ajuns să mă vindec total, nu știu încă ce să fac, este un pic ciudat, nici nu simt nevoia să interacționez cu alte fete . Am agonizat o perioadă când o vedeam la filmări. Și ea merge în continuare la psiholog”, a povestit Gherman.

” Am ajuns la psiholog, mă ajută foarte mult. Prietenii, părinții, oricât ar încerca să fie obiectivi, sunt de fapt subiectivi. La psiholog, lucrurile stau diferit, îmi spune totul verde în față. Nu mă mai deranjează să mă văd zilnic cu ea.

El a recunoscut că imediat după despărțire a trecut printr-o perioadă tare ciudată, în care se apucase de băut și ajunsese chiar să consume o sticlă de vin pe zi.

„Imediat după despărțire am străbătut o perioadă destul de ciudată. O perioadă despre care nu pot să vorbesc decât cu o oarecare rușine în suflet. Și asta pentru că am început să consum foarte mult alcool, lucru pe care nu-l făceam, eu dacă beam o sticlă de vin pe an.

Cred că ajunsesem la un moment dat să beau o sticlă pe zi. Am început să fumez țigări pentru că stăteam cu sora mea, ea fiind fumătoare. Am început să fumez, să-mi cumpăr singur pachete de țigări. Ajunsesem să am o perioadă în care fumam aproape un pachet pe zi”, a spus Vlad Gherman pe YouTube.