Vlad Gherman și-a luat fanii prin surprindere: „Ea e iubita mea! Shh, doarme”

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au luat-o pe drumuri separate după nouă ani de relație pe care i-au petrecut în fața fanilor. Cunoscutul actor i-a luat prin surprindere pe internauți. Ce au văzut românii care îl urmăresc pe rețelele de socializare?

Vlad Gherman este unul din cei mai cunoscuți actori din noua generație și a fost deja protagonist în multe dintre proiectele televizate care au ajuns rapid la inima românilor. Tânărul și-a construit o carieră fără reproș, a avut de-a lungul anilor roluri mari în diverse seriale, iar cel mai mult a fost apreciat de fani pentru că niciodată nu s-a implicat în scandaluri.

De asemenea, caracterul său și discreția și din viața personală au fost alte detalii care i-au făcut pe mulți români să-l placă mai tare. Vestea că acesta și Cristina Ciobănașu au ales să se despartă este un șoc și la ora actuală.

Relația lor a început în fața fanilor pe vremea în care ambii erau doar niște copii și se bucurau de un succes uriaș și neașteptat în cadrul proiectului ‘Pariu cu viața’. Aceștia au mai fost ulterior distribuiți în diverse proiecte, iar în majoritatea tot în rolul de amorezi.

Actorii au hotărât să se despartă în luna februarie, iar acum Vlad a reușit să-i surprindă și să-i amuze pe internauți. La cinci luni de la separare, băiatul s-a prezentat pe Instagram cu ‘noua sa iubită’.

„Nu pot să mai ascund adevărul. După atâtea luni de la despărțire, în sfârșit, pot să vă spun că mi-am găsit o iubită. Shh! Doarme!’, a mai transmis cel din urmă la Story.

Un lucru este cert, Vlad și Cristina au rămas în relații bune pentru că ambii au fost văzuți în prezența familiilor lor. Tânărul alături de fratele blondinei, iar ea în apropierea surorii fostului iubit.

„Vlad a fost prima mea iubire și așa va rămâne în sufletul meu. Este un om capabil să iubească persoana de lângă el mai mult decât pe el însuși. Am trăit o poveste de iubire ca în filme și amintirea atâtor momente frumoase n-o să ne-o ia nimeni, niciodată. Nu putem vorbi despre un moment anume în care am simțit că despărțirea este iminentă, au fost mai multe lucruri care s-au acumulat în timp și pe care le-am discutat înainte de a lua hotărârea să mergem pe drumuri separate”

Cristina Ciobănașu (Sursa: viva.ro)