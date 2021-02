Vlad Gherman, afectat de despărțire. Ce a pățit de când nu mai e cu Cristina Ciobănașu

Despărțirea de Cristina Ciobănașu, se pare ca l-a afectat foarte mult pe Vlad Gherman. Actorul a trecut prin mari schimbări de când cei doi logodnici s-au separat.

Vlad Gherman a dezvăluit, de curând, că există momente în care își dă seama că nu a trecut peste despărțirea de fosta lui iubita, Cristina Ciobănașu, cu care a avut o relație de peste noua ani. De când cei doi s-au despărtit au trecut trei săptămâni, timp în care Vlad a slăbit enorm, șapte kilograme a dat jos actorul în doar o săptămână.

Tot în perioada de când a rămas singur, Vlad a avut aniversarea zilei de naștere pe care a petrecut-o tot singur, preferând să umble peste tot. A fost prima aniversare petrecuta fără Criss, în ultimii zece ani.

„Anul acesta am sarbatorit ziua mea peste tot; in toate casele si cu toate familiile, inclusiv cea de pe platourile de filmare. A fost o aniversare care s-a simtit cu totul si cu totul altfel…iar emotiile m-au coplesit pana la lacrimi. Acesta sunt eu: un adult zambind ca un copil la toti cei pe care ii iubeste si care au stiut in fiecare an sa ii ofere clipe de neuitat, ca cea surprinsa in poza asta!”, a scris Vlad, la o fotografie cu el.