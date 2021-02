Cristina Ciobănașu, o nouă veste tulburătoare. Ce a mai pățit după despărțirea de Vlad Gherman

Despărțirea de Vlad Gherman pare că a deschis o seria de evenimente neplăcute în viața Cristinei Ciobănașu. Vedeta a dat fanilor o veste tulburătoare. Patrupedul său, Tonka, a suferit un preinfarct. „Sperăm să fie bine!”

Cristina Ciobănașu, veste tulburătoare după despărțirea de Vlad Gherman

Actrița și-a îngrijorat fanii cu un anunț dureros. Patrupedul său drag, Tonka, a suferit noaptea trecută un preinfarct. Vedeta este îngrijorată de starea de sănătate a câinelui și speră ca totul să fie bine în viitor. Aceasta a publicat o imagine cu micul suflet, completând cu mesajul: „Tonka a făcut azi-noapte un preinfarct. Sperăm să fie bine…”.

Copiii de suflet ai Ruxandrei Ion, despărțire după 9 ani de relație

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman s-au despărțit după nouă ani de relație și o cerere în căsătorie. „Pe Vlad l-am cunoscut în cadrul unui proiect, în cadrul unui serial. Eu nu mai avusese relații înainte”, povestea actrița într-un interviu, pe când ea și Vlad formau o relație. „Ușor, ușor a început să se lege, fără să ne dăm seama, o chestie mai mult decât o relație de prietenie”, spunea el. „A fost și este prima mea dragoste. La 18 ani m-a cerut în căsătorie”, completa ea.

Ruxandra Ion, producător de televiziune, i-a descoperit pe Cristina și Vlad, apoi i-a ajutat în construirea carierelor lor.

Despărțiți, dar împreună

„E important de știut că noi am fost mai întâi prieteni, lucru care ne-a ajutat foarte mult. Astfel, cum nu o să putem dărâma niciodată ce am construit în ăștia nouă ani de relație, nici nu putem să dărâmăm nici ce am construit înainte de acești nouă ani. Atunci, da, poate că sună imposibil cum să mai fii prieten cu persoana respectivă, mai ales după atâția ani, dar uite că se poate. Se întâmplă. Sunt cazuri atipice și sunt posibile, depinde de om. Ne bucurăm să fie și cazul nostru”, declara Vlad Gherman în cadrul emisiunii ”XNS”, de la Antena 1, după anunțul separării.

„Da, nu suntem construiți așa și nici nu cred că am putea să ne mai respectăm unul pe celălalt dacă am ajunge la un scandal, ceea ce în relația noatră a fost foarte important”, a replicat ea, aflată în același context.