Viviana Sposub, gafă la Ferma la adresa Andreei Bălan. Ce a putut să spună despre fetița ei

Viviana Sposub și George Burcea încă sunt unul din cele mai neașteptate cupluri din showbiz-ul românesc. Mărturiile pe care le-a făcut în ultima ediție a emisiunii Ferma i-au șocat pe unii, iar pe alții i-a lăsat cu un mare semn de întrebare. Ce a putut să spună fosta colegă de platou a Adelei Popescu?

Viviana Sposub, declarație șocantă. Ce a spus la Ferma?

Actuala parteneră a lui George Burcea a șocat pe câțiva cu ultima sa declarație. Dar tocmai cuvintele acesteia au lăsat să se înțeleagă faptul că relația cu Burcea nu e o joacă și că deși relația lor a pornit diferit, într-o conjunctură la care nimeni nu s-ar fi așteptat, trăirile lor sunt mari. Emisiunea este în derulare pe micile ecrane, timp în care acasă e liniște și pace. În cadrul unei discuții de la emisiunea unde s-au cunoscut, Vivi a pomenit despre fetițele Andreei Bălan. Prezentatoarea de televiziune a primit o pedeapsă pentru că nu a respectat regulile, iar tânăra a fost nevoită să vorbească 10 minute cu mutulică, un buștan pe care l-au cărat rând pe rând concurenții prin toată locuința, dar și în afara ei. Aceasta a trebuit să se prefacă minute în șir că bușteanul este George.

Fosta concurentă spunea că va avea un drum lung alături de partenerul ei, moment în care a intervenit Andrei Stoica. ‘George este un băiat extraordinar, plus vine la pachet și cu copii. Nu trebuie să te mai chinui tu…’, a spus Andrei Stoica. Viviana a continuat discuția: ‘Da, o să fiu mamă vitregă. Nu o să mă chinui eu să fac copii, am direct. Am două fetițe, sănătoase, frumoase. Doamne, să trăiască!’. Lucrurile se complică tocmai pentru că atunci când foștii soți Burcea-Bălan au decis să divorțeze solista a impus o regulă foarte importantă – noua amoreză a actorului să nu le cunoască pe micuțele lor decât în momentul în care e vorba de o relație serioasă și de lungă durată.

Burcea, despre relația cu tânăra iubită