Viviana Sposub, la un pas să își piardă viața. Ce a pățit iubita lui George Burcea

Viviana Sposub a fost la un pas să-și piardă viața. Fosta colegă de platoul a celor doi moderatori de la emisiunea „Vorbește Lumea” a povestit totul. Ce a pățit iubita lui George Burcea?

Viviana Sposub și-a șocat fanii cu ultimele declarații despre o întâmplare deloc plăcută din viața ei. Aceasta și-a deschis sufletul și a vorbit despre cele mai grele momente care i-au marcat viața. Totul s-a petrecut după ce tânăra și-a sărbătorit majoratul. Iubita lui George Burcea a mers atunci la munte și s-a aventurat cu ATV-ul. Din păcate, nu a durat mult până când să fie implicată într-un accident care i-a provocat răni grave ce au țintuit-o la pat.

Vedeta susține că din acel moment și-a schimbat viziunea despre viață. Până atunci, Vivi își dorea să se facă cântăreață, dar accidentul i-a schimbat total visele și perspectiva, așa că s-a reorientat spre televiziune. „A fost momentul în care nu mi-am mai dorit muzică ci televiziune, renunțând astfel la ideea de a urma Conservatorul. Cred că tata a fost cel mai fericit când am ales să urmez o altfel de facultate și să las latura mea artistică deoparte. Totuși, atunci când lucrurile sunt menite să se întâmple, nu mai contează cât de mult te opui. Așa că iată-mă aici!”, a detaliat tânăra.

„A fost un moment care a lăsat urme asupra personalității mele, dar și asupra trupului meu. La scurt timp după ce am împlinit vârsta de 18 ani, am avut parte de un accident de ATV care mi-a schimbat gândirea și traiectoria. Am fost la un pas de a-mi pierde viața, dar Dumnezeu a avut grijă de mine. Cum spuneam și mai devreme, accidentul de la 18 ani mi-a schimbat direcția. Viața de artist în România este incertă, nesigură din multe puncte de vedere. În clasa a douăsprezecea am hotărât cu părinții mei că cel mai bine pentru mine ar fi să urmez un alt drum și să găsesc un job 9-to-5. Totuși, sufletul de artist nu îl potolește nimeni, așa că mă bate din ce în ce mai mult gândul să mă reapuc de cântat și să fac lucrurile fix cum simt eu”

