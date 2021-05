Viorica de la Clejani nu a mai rezistat și a izbucnit în lacrimi, la Vorbește Lumea: „Mă simt vinovată”

În familia Clejanilor, sărbătorile pascale au fost apăsate de o mare tristețe, după ce tatăl Viorică a murit de cancer. Vedeta a vorbit despre suferința pe care o trăiește și despre cum l-a transformat boala pe tatăl ei.

Deși se simte puțin mai bine, Viorica nu poate trece peste moartea părintelui său. Cântăreața a rămas în minte cu imaginea tatălui său, pe care cancerul l-a transformat complet. Ea a mai spus că ar fi trebuit să îl ducă la spital, chiar dacă bărbatul a refuzat din cauza pandemiei de covid-19.

„Mă simt un pic mai bine. Am avut o perioadă grea, pentru că am pierdut cea mai importantă ființă din viața mea, tatăl meu. Abia acum înțeleg că tata nu mai e, dar eu sunt tata, am figura lui. O să îmi fie greu când merg în vizită și nu o să îl mai văd. Uitându-se la mine începe să plângă pentru că semăn atât de bine cu tatăl meu.

Încerc să o încurajez și pe ea și pe frații mei. I-am zis să fie tare, că așa e lumea trecătoare, unul naște, altul moare. Am văzut la toți care suferă de cancer că îți schimbă fizionomia. Simt un sentiment de vinovație pentru că n-am fost mai aspră cu el să îl trimit la spital, i-a fost frică de covid-19. Poate îl salvam dacă îl duceam”, a declarat Viorica de la Clejani, la Vorbește Lumea.