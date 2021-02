Ce a putut spune Viorica de la Clejani despre Ioniță la TV. S-a supărat pe ea pentru că nu tăcea

Viorica de la Clejani și Ioniță de la Clejani au venit azi în platoul emisiunii ”Vorbește lumea”, prezentată de Cove și de Lora. Artiștii au și motive să sărbătorească, și anume, faptul că au împlinit 30 de ani de căsnicie.

Însă trei decenii de căsnicie au trecut ”diferit” pentru cei doi, având viziuni puțin… diferite despre felul în care… trecut-au anii. Tot recent, Viorica de la Clejani și-a sărbătorit și ziua de naștere, în pandemie, însă fără a face o petrecere propriu-zisă, respectând normele în vigoare.

”30 de ani casnicie. A fost ziua ei de nastere, am facut o petrecere restransa si fara muzica. Am inteles importanta acestei doamne la petreceri, oamenii o cheama pe ea ca ofera o atmosferă incendiara, si m-am suparat (n.red.ca nu avea muzia) si la tort am invitat cativa preietni sa-i cantam la multi ani. 30 de ani de căsnicie au fost ca o sarbatoare pentru mine. Petrecerea fara muzica nu merge”, a declarat Ioniță de la Clejani, în direct, la ”Vorbește lumea”.